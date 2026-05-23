La receta más nostálgica: así se hace la pastafrola casera de toda la vida

¿Quién no guarda en la memoria esos domingos eternos en familia? Las charlas largas alrededor de la mesa, las risas compartidas y el aroma de la comida casera que inundaba cada rincón de la casa. Y, claro, también están esas recetas inolvidables de la abuela , esas que parecían tener un ingrediente secreto imposible de repetir y que siempre sabían distinto cuando salían de sus manos.

Después del almuerzo, mientras la tarde avanzaba entre mates y anécdotas, llegaba uno de los momentos más esperados: la abuela aparecía con una pastafrola recién hecha. El perfume dulce del membrillo y la masa tibia anunciaban una merienda que reunía a todos otra vez en la mesa.

Si querés revivir esos sabores de la infancia, Lucía "Chicha" Ortega comparte la receta clásica de esta delicia casera que nunca pasa de moda.

La receta clásica de la pastafrola casera, paso a paso

Para prepararla, vas a necesitar 300 gramos de harina leudante, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 100 gramos de manteca, unas gotas de esencia de vainilla, una pizca de sal y dulce de membrillo o batata, según el gusto de cada familia.

Con todos los ingredientes listos, llega el momento de la verdad. Primero se mezclan en un bowl la harina, la sal y la vainilla, incorporando luego el resto de los ingredientes hasta formar una masa suave y uniforme; si queda demasiado blanda, se puede agregar un poco más de harina. Después, se estira y se deja descansar unos minutos en la heladera.

Bowl con harina

Una vez fría, la masa se coloca en un molde previamente enmantecado y enharinado. Encima se distribuye el dulce elegido y, con el resto de la preparación, se cortan las clásicas tiras que forman el enrejado de la pastafrola. Antes de llevarla al horno, se pintan las tiras con clara de huevo y se espolvorea un poco de azúcar.

pastafrola (3) Cómo hacer la pastafrola que sabe igual a la de la abuela Foto: Juan Strappazzon

La cocción lleva alrededor de 40 minutos, hasta que la superficie quede dorada. Al salir del horno, se puede darle el toque final con almíbar y coco rallado, aunque eso ya queda en el gusto de cada uno.