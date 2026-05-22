22 de mayo de 2026
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Franco Colapinto volvió a pista en Canadá: así le fue en su única práctica libre

Franco Colapinto disputó su única práctica libre en el GP de Canadá. Te contamos cómo le fue en pista y qué le espera en el resto del fin de semana.

Franco Colapinto volvió a pista en Canadá: así le fue en su única práctica libre
Franco Colapinto volvió a pista en Canadá: así le fue en su única práctica libre
Por Sitio Andino Deportes

Este viernes, Franco Colapinto disputó su única práctica libre del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1. En esta nota, te contamos cómo le fue en la pista y que le queda por delante.

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Un comienzo accidentado para Colapinto en una FP1 marcada por las interrupciones

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Inicio complicado y múltiples interrupciones en la práctica de Colapinto

Según se pudo ver en las imágenes, el inicio de la actividad de Franco Colapinto en el Circuito Gilles Villeneuve estuvo marcado por las dificultades. A los pocos minutos de comenzada la sesión, el argentino debió regresar rápidamente a boxes por un problema en su monoplaza: el acelerador no respondía correctamente.

Más tarde, la tanda se vio interrumpida por un inconveniente del neozelandés Liam Lawson con su Racing Bulls. Aunque la sesión se reanudó tras la intervención de las grúas, el piloto oriundo de Pilar no logró volver a pista de inmediato debido a la acumulación de interrupciones y al tiempo perdido por el problema inicial en su monoplaza.

Posteriormente, la actividad volvió a detenerse cuando Alex Albon sufrió un accidente tras impactar contra las paredes del circuito. En ese momento, Colapinto aún no había podido completar una tanda representativa.

Finalmente, a falta de 32 minutos para el cierre de la sesión, Alpine dio por terminada la participación del argentino en la FP1 de Montreal. Un duro momento para el argentino, que buscaba mantener su buen rendimiento en el fin de semana.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

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