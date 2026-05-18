18 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Canadá: días, horarios y cronograma completo

El piloto argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial.

image
Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha de la temporada.

El joven corredor de Alpine llega al circuito canadiense luego de conseguir el mejor resultado de su carrera en la categoría, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, sumando seis puntos importantes para el campeonato.

Lee además
Alpine incorporó al ingeniero Jason Somerville para fortalecer el desarrollo técnico del equipo de Franco Colapinto en Fórmula 1.

Alpine se pone la diez para que Franco Colapinto explote en la F1
Franco Colapinto firmó su mejor resultado en la Fórmula 1 y recibió elogios desde el paddock.  

Colapinto fue elogiado por una voz histórica de la F1 y causó furor

Cómo será el cronograma del GP de Fórmula 1 Canadá

La actividad comenzará el viernes con una única práctica libre y luego se desarrollará la clasificación para la carrera sprint.

Viernes 22 de mayo

  • Práctica libre: 13:30
  • Clasificación sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

  • Carrera sprint: 13:00
  • Clasificación para la carrera principal: 17:00

Domingo 24 de mayo

  • Carrera principal: 17:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

image

Franco Colapinto busca seguir sumando puntos

El piloto argentino atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a la máxima categoría y buscará mantener el crecimiento mostrado en las últimas competencias.

La actuación en Miami le permitió consolidarse dentro del campeonato y alimentar la expectativa de los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

Cómo está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

En lo más alto del campeonato aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien llega como líder tras ganar las últimas tres carreras.

El piloto de Mercedes le lleva actualmente 20 puntos de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto impacta a la Fórmula 1 y puso a todos bajo sus pies

¿Se quedó sin Mundial?: Carlo Ancelotti despejó la gran duda de Brasil, qué pasó finalmente con Neymar

Preocupación por Nico Paz en la Selección: está entre algodones a un mes del Mundial

Así serán las durísimas etapas del Desafío Ruta 40

El argentino Tomás Etcheverry alcanzó un ranking histórico

Todo lo que hay que saber del duelo entre Belgrano y River

Espectáculo total del karting mendocino en San Martín

Mundial 2026: Lionel Scaloni sigue de cerca a los lesionados

LO QUE SE LEE AHORA
El estadio Mario Alberto Kempes recibirá la final entre River Plate y Belgrano por el Apertura 2026.  

Todo lo que hay que saber del duelo entre Belgrano y River

Las Más Leídas

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Resultados del Quini 6 hoy domingo 17 de mayo: números ganadores del sorteo 3374

Tres mendocinos se llevaron $10 millones cada uno en el Quini 6: a qué números jugaron

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo