Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Canadá: días, horarios y cronograma completo

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha de la temporada.
El piloto argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial.
El piloto argentino Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha de la temporada.
El joven corredor de Alpine llega al circuito canadiense luego de conseguir el mejor resultado de su carrera en la categoría, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, sumando seis puntos importantes para el campeonato.
La actividad comenzará el viernes con una única práctica libre y luego se desarrollará la clasificación para la carrera sprint.
Viernes 22 de mayo
Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
El piloto argentino atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a la máxima categoría y buscará mantener el crecimiento mostrado en las últimas competencias.
La actuación en Miami le permitió consolidarse dentro del campeonato y alimentar la expectativa de los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.
En lo más alto del campeonato aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien llega como líder tras ganar las últimas tres carreras.
El piloto de Mercedes le lleva actualmente 20 puntos de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell.