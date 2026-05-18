Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Canadá: días, horarios y cronograma completo

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en la Fórmula 1 , cuando dispute el Gran Premio de Canadá , correspondiente a la quinta fecha de la temporada.

El joven corredor de Alpine llega al circuito canadiense luego de conseguir el mejor resultado de su carrera en la categoría, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami , sumando seis puntos importantes para el campeonato.

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La actividad comenzará el viernes con una única práctica libre y luego se desarrollará la clasificación para la carrera sprint.

Práctica libre: 13:30

Clasificación sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13:00

Clasificación para la carrera principal: 17:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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Franco Colapinto busca seguir sumando puntos

El piloto argentino atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a la máxima categoría y buscará mantener el crecimiento mostrado en las últimas competencias.

La actuación en Miami le permitió consolidarse dentro del campeonato y alimentar la expectativa de los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

Cómo está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

En lo más alto del campeonato aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien llega como líder tras ganar las últimas tres carreras.

El piloto de Mercedes le lleva actualmente 20 puntos de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell.