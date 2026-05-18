¿Se quedó sin Mundial?: Carlo Ancelotti despejó la gran duda de Brasil, qué pasó finalmente con Neymar

El entrenador italiano de la Selección de Fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó oficialmente la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Neymar como principal figura del plantel.
Brasil buscará el hexacampeonato en Estados Unidos, México y Canadá con figuras como Vinicius Jr, Raphinha y Casemiro.
El entrenador italiano de la Selección de Fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó oficialmente la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Neymar como principal figura del plantel.
Tras varios meses de incertidumbre por sus constantes lesiones y su irregular presente futbolístico en Santos, el histórico delantero finalmente fue incluido en la convocatoria y jugará su cuarta Copa del Mundo, con el objetivo de buscar el ansiado hexacampeonato para Brasil.
La presentación de la lista se realizó en un evento especial en Río de Janeiro, donde Ancelotti explicó los criterios utilizados para definir la nómina mundialista.
“Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe”, señaló el entrenador italiano.
Entre las principales ausencias se destacó la del delantero João Pedro, jugador del Chelsea, quien venía de marcar 22 goles en 43 partidos durante la temporada.
El atacante de 24 años había sido una presencia habitual en la selección brasileña desde su primera convocatoria en 2023.
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