18 de mayo de 2026
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Club Atlético River Plate

River o Belgrano podrían jugar otras cuatro finales tras el Torneo Apertura 2026

River Plate y Belgrano de Córdoba definirán el Torneo Apertura 2026 con la chance de abrir un camino hacia otras cuatro finales. Mirá el detalle.

El campeón del Torneo Apertura 2026 tendrá acceso a una extensa cadena de finales en el fútbol argentino y River se ilusiona. &nbsp;

El campeón del Torneo Apertura 2026 tendrá acceso a una extensa cadena de finales en el fútbol argentino y River se ilusiona.

 

Por Sitio Andino Deportes

River Plate y Belgrano de Córdoba disputarán el próximo domingo la final del Torneo Apertura 2026, aunque el título no solo entregará una estrella local. El campeón abrirá un camino que podría llevarlo a disputar otras cuatro finales dentro de la nueva estructura del fútbol argentino.

Cómo será la final entre River y Belgrano

La definición del Torneo Apertura 2026 se jugará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario elegido por la AFA antes del inicio de los playoffs.

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El encuentro definirá mucho más que un simple campeón local, ya que el ganador quedará automáticamente habilitado para disputar una serie de nuevas finales creadas tras la reestructuración impulsada por la AFA en el fútbol argentino.

El camino de finales que tendrá el campeón del Torneo Apertura

El primer objetivo extra para el campeón será el Trofeo de Campeones, donde enfrentará al ganador del Clausura 2026 para definir al mejor equipo de los torneos locales de la temporada.

Pero el recorrido no termina allí. Si el ganador del Apertura 2026 también conquista el Trofeo de Campeones, automáticamente accederá a otras dos finales más.

Por un lado deberá disputar la Supercopa Argentina, donde enfrentará al campeón de la Copa Argentina. Además, jugará la Supercopa Internacional, cuyo rival será el equipo que termine como líder de la tabla anual y obtenga el denominado Trofeo de Liga.

La gran cantidad de títulos y cruces decisivos forma parte de la nueva estructura diseñada por la AFA, que modificó notablemente el calendario y el sistema de competencias en el fútbol argentino.

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La nueva Recopa y la polémica estructura del fútbol argentino

El circuito de finales incluso puede extenderse todavía más. Aquellos equipos que consigan al menos una de las dos supercopas obtendrán la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

Este certamen funcionará como una especie de triangular entre los campeones de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y el ganador del Trofeo de Liga.

La reestructuración del sistema generó fuertes cuestionamientos dentro del fútbol argentino, especialmente por la aparición del polémico Trofeo de Liga, que fue asignado a Rosario Central sin votación formal dentro de la AFA ni anuncio previo.

Además, en las últimas temporadas el fútbol argentino mostró constantes modificaciones reglamentarias sobre la marcha, situación que genera incertidumbre respecto a cómo terminarán organizándose finalmente todas estas finales.

Por ahora, tanto River Plate como Belgrano saben que el campeón del próximo domingo no solo levantará el trofeo del Apertura, sino que también quedará a las puertas de una extensa cadena de partidos decisivos y posibles nuevas estrellas.

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