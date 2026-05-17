17 de mayo de 2026
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Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo

Conocé los resultados del Telekino Nº 2428 de hoy, domingo 17 de mayo. Controlá tu cartón y mirá si ganaste el juego, cuántos aciertos hubo y cómo cobrar el premio.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El Telekino de este domingo 17 de mayo sortea, en su edición 2428 en Argentina, un pozo de $450.000.000, más una camioneta, una casa rodante y un viaje a Río de Janeiro para dos personas.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 16.45 (transmisión por Canal 9 Buenos Aires), pone en juego también cinco premios de $2.500.000 al número del cartón.

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Conocé todos los resultados y números ganadores del Telekino de hoy, para controlar tu cartón y revisar si ganaste algún premio.

Resultados del Telekino 2424 del domingo 17 de mayo

  • Color de cartón: verde
  • Tradicional:
  • Ganadores con 15 aciertos:
  • Ganadores con 14 aciertos:
  • Ganadores con 13 aciertos:
  • Ganadores con 12 aciertos:
  • Próximo sorteo: domingo 24 de mayo.

Resultados del REKINO 2424 del domingo 17 de mayo

  • Ganadores:

Premios con el número de cartón de Telekino

Se llevan $2.500.000 cada uno

06 de Mayo de 2027, quiniela de mendoza, sorteo, resultados, Telekino
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo.

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¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 16.30 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

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