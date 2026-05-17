Actividad física y vínculo social: el innovador trabajo de un gimnasio mendocino con adultos mayores

En Mendoza , un gimnasio decidió romper con la idea tradicional de la actividad física y apostar por una propuesta enfocada en el bienestar integral de los adultos mayores. Entre rutinas adaptadas, caminatas grupales, charlas y encuentros en cafeterías , Activity Place construyó un espacio donde el ejercicio también funciona como contención emocional.

El gimnasio se encuentra en Guaymallén y hoy recibe a varios alumnos.

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En tiempos donde muchas personas asocian la vejez con el sedentarismo o las limitaciones físicas , el establecimiento ubicado en Guaymallén impulsa una mirada diferente. Allí, la actividad física no se reduce únicamente al trabajo muscular , sino que también busca fortalecer la autonomía y los vínculos humanos.

En diálogo con Sitio Andino , María Scalambrin es profesora de actividad física del lugar y explicó que el gimnasio trabaja de manera personalizada con cada alumno , teniendo en cuenta no solo sus condiciones físicas , sino también sus historias de vida : “ Nuestro espacio está dedicado al bienestar de cada persona . Escuchamos cómo llegan los alumnos y desde ahí acompañamos el proceso que necesitan para mantenerse activos y sentirse mejor”, señaló.

El objetivo es que mantengan su autonomía el mayor tiempo posible. El objetivo es que mantengan su autonomía el mayor tiempo posible.

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Según detalló, en el gimnasio asisten personas de entre 13 y 93 años, aunque el trabajo con adultos mayores ocupa un rol central dentro de la propuesta. Para ello, desarrollaron grupos específicos destinados a mayores de 65 y 75 años, con entrenamientos adaptados a cada etapa de la vida.

La fuerza como herramienta para una mejor calidad de vida

Scalambrin remarcó que uno de los principales enfoques del espacio está puesto en el entrenamiento de fuerza, una práctica que considera fundamental para prevenir problemas físicos en la adultez mayor: “El entrenamiento de fuerza combate la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Además, ayuda a mejorar la independencia funcional, fortalece los huesos, previene osteoporosis y reduce el riesgo de caídas ”, explicó.

Activity Place - Café - Guaymallén (1) Más allá del ejercicio, el trabajo busca combatir la soledad. Foto: Activity Place

La profesora destacó que muchas personas llegan al gimnasio derivadas por médicos, con dolores, cirugías o limitaciones físicas. Frente a eso, y también como profesional de la salud, cada rutina se adapta según las necesidades y posibilidades de movimiento de cada alumno.

Queremos que el ejercicio sea una experiencia positiva y accesible. Queremos que el ejercicio sea una experiencia positiva y accesible.

“Trabajamos para que puedan seguir realizando actividades cotidianas como vestirse, caminar solos o hacer compras. El objetivo es que mantengan su autonomía el mayor tiempo posible ”, sostuvo.

Caminatas y el café: las claves para una mejor sociabilidad

Uno de los aspectos más innovadores del trabajo de Activity Place aparece fuera de las máquinas y los ejercicios tradicionales. Una vez al mes, el gimnasio organiza encuentros sociales en cafeterías de la zona para que los adultos mayores puedan compartir experiencias y fortalecer vínculos.

Activity Place - Café - Guaymallén (2) Desde los 13 a 93 años: Activity Place pone en marcha un trabajo integral y familiar. Foto: Activity Place

“Muchas veces ellos sienten que son los únicos atravesando ciertas situaciones y, cuando se encuentran, descubren experiencias en común. Hablan de sus nietos, comparten números de médicos, recomiendan espectáculos o simplemente comparten un momento distinto ”, relató Scalambrin.

Sus historias de vida son muy movilizantes para nosotros. Sus historias de vida son muy movilizantes para nosotros.

Además, el espacio organiza caminatas grupales gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Las actividades se adaptan según el nivel físico de cada participante y cambian de recorrido cada mes para incentivar la participación y el contacto con distintos espacios al aire libre.

Activity Place - Gimnasia - Guaymallén (1) Un trabajo poco común: las salidas se realizan una vez al mes. Foto: Activity Place

Un espacio pensado para adultos mayores: cómo ser parte de las actividades

Las clases se desarrollan en horarios especialmente pensados para acompañar las necesidades de los adultos mayores, evitando las temperaturas extremas tanto en invierno como en verano. Además, quienes se inscriban podrán acceder a una primera clase gratuita y a cuotas con valores adaptados para jubilados.

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“ Buscamos que puedan levantarse tranquilos, desayunar, tomar su medicación y llegar cómodos a entrenar. Queremos que el ejercicio sea una experiencia positiva y accesible”, comentó la profesora.

El gimnasio está ubicado sobre calle Lafinur 907, en Dorrego, Guaymallén, en una zona de fácil acceso y con estacionamiento disponible.

Activity Place - Café - Guaymallén (3) María junto a sus alumnos: afirma que lo más importante es el progreso de cada uno. Foto: Activity Place

Antes de concluir, y a modo de confesión personal, Scalambrin aseguró que lo más gratificante de su trabajo aparece en los pequeños avances cotidianos: “Lo más lindo es ver cómo recuperan movimientos que habían perdido o cómo vuelven contentos porque pueden hacer cosas que antes les costaban. Sus historias de vida son muy movilizantes para nosotros ”.