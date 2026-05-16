Viajar desde Argentina: qué vacunas recomiendan tener al día los países limítrofes en 2026

Viajar al exterior: qué vacunas piden los países limítrofes en 2026

Con el fin de las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia, viajar desde Argentina hacia países limítrofes ya no requiere certificados de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, algunas exigencias vinculadas a la fiebre amarilla continúan vigentes en determinadas zonas de Sudamérica. ¿Cuáles son?

En la actualidad, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay no exigen certificados de vacunación contra el Coronavirus para el ingreso de turistas argentinos. La región avanzó de manera coordinada luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la emergencia sanitaria internacional por coronavirus en mayo de 2023. Desde entonces, los países fronterizos eliminaron PCR obligatorios y comprobantes de vacunación.

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Las medidas actuales responden a criterios epidemiológicos definidos por organismos internacionales como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud , que desde 2023 recomendaron levantar las restricciones por dicha enfermedad y mantener únicamente controles focalizados sobre enfermedades endémicas . No obstante, la vacuna contra la fiebre amarilla continúa ocupando un lugar clave en las recomendaciones sanitarias para viajeros.

Acreditar vacunación contra el COVID-19 ya no es requisito obligatorio para ingresar a Argentina o visitar países limítrofes.

Paraguay, el único país con exigencias obligatorias

Actualmente, Paraguay es el único país limítrofe que exige formalmente el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla a viajeros de entre 1 y 59 años que provengan de zonas consideradas de riesgo epidemiológico.

La medida quedó establecida en la Resolución S.G. Nº 268/2025 del Ministerio de Salud paraguayo y alcanza principalmente a personas que hayan transitado por regiones de riesgo de Brasil, Bolivia, Colombia o Perú.

“El certificado debe acreditar que la vacuna fue aplicada al menos 10 días antes del ingreso al país”, establece la normativa sanitaria paraguaya. Además, las autoridades aclararon que el documento puede presentarse tanto en formato físico como digital.

Entre las excepciones figuran:

menores de 1 año;

mayores de 59 años;

personas con contraindicaciones médicas;

viajeros en tránsito menor a 24 horas por zonas de riesgo.

En caso de ingresar sin certificado desde una zona afectada, Paraguay puede aplicar controles sanitarios y seguimiento epidemiológico durante seis días.

Qué ocurre en Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay

En Chile no existe actualmente ninguna exigencia de vacunación obligatoria para ingresar al país. El gobierno chileno eliminó todas las restricciones sanitarias vinculadas al COVID-19 en mayo de 2023 y tampoco solicita certificado de fiebre amarilla a viajeros procedentes de Argentina.

vacuna fiebre amarilla Paraguay es el único país limítrofe a Argentina que pide vacunación contra la fiebre amarilla, pero solo a quienes provengan de zonas de riesgo epidemiológico.

Una situación similar ocurre en Uruguay, donde desde febrero de 2023 quedaron derogadas las medidas sanitarias excepcionales implementadas durante la pandemia. Hoy no se exige ningún tipo de carnet sanitario para ingresar.

En el caso de Brasil, las autoridades sanitarias tampoco requieren vacunas obligatorias para turistas argentinos. Sin embargo, recomiendan la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes visiten áreas selváticas o estados con circulación viral.

Por su parte, Bolivia mantiene una recomendación sanitaria similar: aconseja la inmunización contra la fiebre amarilla para viajeros que se dirijan a regiones endémicas como Beni, Amazonas o Santa Cruz, aunque no la exige como requisito migratorio.

Qué exige Argentina a los extranjeros

Argentina ya no solicita certificados de vacunación contra COVID-19 para ingresar al país. Según las disposiciones sanitarias vigentes, únicamente pueden requerirse comprobantes de vacunación contra fiebre amarilla o cólera si el viajero proviene de países donde esas enfermedades son endémicas.

En la práctica, esto significa que turistas y residentes que ingresen desde Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay o Paraguay no necesitan presentar carnets sanitarios especiales, más allá de la documentación migratoria habitual.

Recomendaciones sanitarias para argentinos que viajan

Aunque la mayoría de las restricciones fueron eliminadas, especialistas y organismos internacionales insisten en la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación general.

Entre las principales recomendaciones para viajeros figuran:

verificar requisitos oficiales antes de viajar;

consultar páginas de Migraciones y Ministerios de Salud ;

y ; llevar el “carnet amarillo ” internacional de vacunación si se visitarán zonas de fiebre amarilla;

” si se visitarán zonas de fiebre amarilla; mantener al día vacunas como sarampión, tétanos y COVID-19;

revisar exigencias particulares en escalas o pasos fronterizos especiales.

fiebre-amarilla-certificado de vacunación internacional Algunos países exigen la presentación del Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla. Foto: Gentileza.

De esta manera, las políticas sanitarias actuales en la región combinan la flexibilización migratoria post pandemia con medidas preventivas focalizadas en enfermedades consideradas de riesgo epidemiológico internacional.