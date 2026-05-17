La batalla naval que cambió la historia argentina: por qué hoy se celebra el Día de la Armada

El Día de la Armada Argentina se celebra este 17 de mayo , en una fecha que recuerda una de las victorias navales más importantes de la historia nacional . La efeméride homenajea el rol estratégico de la fuerza en la defensa del territorio y pone en valor el legado del almirante Guillermo Brown , figura clave en la lucha por la independencia .

La celebración tiene su origen en el Combate Naval de Montevideo , ocurrido un día como hoy pero de 1814 . Aquel día, la escuadra patriota comandada por Guillermo Brown derrotó a las fuerzas realistas españolas en el Río de la Plata , en una batalla decisiva para consolidar el proceso independentista en el sur de América .

La victoria no solo permitió debilitar el poder militar español en la Banda Oriental , sino que además garantizó la seguridad de Buenos Aire s y abrió el camino para las futuras campañas libertadoras . Los historiadores coinciden en que aquel triunfo fue determinante para fortalecer a las Provincias Unidas y facilitar, años más tarde, la Campaña de los Andes encabezada por José de San Martín .

Antes de esa batalla, las fuerzas patriotas habían intentado sin éxito imponerse en el río ante una flota española superior en armamento y número. Sin embargo, aquellas experiencias permitieron comprender que el dominio de las aguas era fundamental para asegurar la independencia y evitar el abastecimiento enemigo desde Montevideo.

La importancia histórica del combate fue reconocida oficialmente más de un siglo después. Mediante el Decreto N.º 5.304, firmado el 12 de mayo de 1960, se instituyó el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina. Desde entonces, la jornada también busca destacar la vocación de servicio y el trabajo de los hombres y mujeres que integran la institución.

En la actualidad, la Armada Argentina cumple funciones vinculadas a la defensa marítima, la vigilancia de los espacios fluviales y oceánicos, el control de la soberanía nacional y la participación en operativos de asistencia y rescate. Además, trabaja de manera conjunta con otras fuerzas en misiones de apoyo humanitario, tareas científicas y ejercicios de cooperación internacional.

Fuente: Argentina.gob.ar