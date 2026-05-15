Qué salarios buscan hoy los trabajadores según el puesto y la experiencia laboral

De acuerdo a un relevamiento realizado por Bumeran,el salario pretendido por los trabajadores subió en mayo. Se trata de un dato esperable en un contexto en el que la inflación continúa aumentando y todavía no baja los dos puntos. En ese escenario, la pretensión salarial bruta promedio se ubicó en $1.784.840, con variaciones según el rubro y la trayectoria laboral.
Cuánto piden los trabajadores según su antigüedad y profesión
La diferencia según el nivel de experiencia sigue siendo una de las variables centrales del mercado laboral:
Junior: el salario pretendido promedio fue de $1.354.695, con una suba mensual de 1,87%.
Semi Senior y Senior: la remuneración solicitada llegó a $1.814.084, con un avance de 1,42% frente al mes anterior.
Jefe o Supervisor: registraron una caída mensual de 7,30%, aunque continúan encabezando la escala salarial, con una pretensión promedio de $2.407.033.
En los puestos Junior, de mayor a menor pretensión salarial, los valores se ubicaron de la siguiente manera:
Recursos Humanos: $1.528.125
Administración y Finanzas: $1.449.028
Producción, Abastecimiento y Logística: $1.440.179
Tecnología y Sistemas: $1.337.321
Marketing y Comunicación: $1.242.801
Comercial: $1.154.688
Recursos Humanos lidera entre los perfiles senior
Entre los perfiles Semi Senior y Senior, el área de Recursos Humanos también encabezó el ranking, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500. Detrás se ubicaron:
Administración y Finanzas: $1.945.463
Tecnología y Sistemas: $1.935.000
Producción, Abastecimiento y Logística: $1.835.442
Comercial: $1.596.875
Marketing y Comunicación: $1.520.000, el menor registro del segmento
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Los junior solicitaron un salario promedio de $1.354.695
Los puestos con los salarios pretendidos más altos
Por puesto específico, los mayores salarios pretendidos se concentraron en áreas técnicas y especializadas.
En el segmento Junior:
Ingeniería de Procesos encabezó el ranking, con $2.550.000.
Camareros registró el menor pedido salarial, con $850.000.
En el nivel Semi Senior y Senior:
Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking, con $3.650.000.
Gastronomía quedó en el extremo inferior, con $1.000.000.
En los cargos de Jefe o Supervisor, el mayor salario pretendido se observó en Auditoría, con $4.125.000.
El reporte también mostró que la brecha salarial pretendida entre hombres y mujeres volvió a ampliarse.
Los hombres solicitaron en promedio $1.822.891, frente a los $1.666.688 pedidos por las mujeres, una diferencia de 9,37%. Esa distancia crece todavía más en los cargos jerárquicos, donde alcanza el 22,76% en posiciones de Jefe o Supervisor.
Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones
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Ventas es la categoría que más busca empleados.
El informe también relevó cómo se distribuye la demanda laboral. Los avisos de empleo se concentraron principalmente en:
Ventas: 11,98% del total
Comercial: 8,72%
Administración: 5,84%
En cambio, las postulaciones se enfocaron principalmente en: