Qué salarios buscan hoy los trabajadores según el puesto y la experiencia laboral

De acuerdo a un relevamiento realizado por Bumeran, el salario pretendido por los trabajadores subió en mayo . Se trata de un dato esperable en un contexto en el que la inflación continúa aumentando y todavía no baja los dos puntos. En ese escenario, la pretensión salarial bruta promedio se ubicó en $1.784.840 , con variaciones según el rubro y la trayectoria laboral.

De esta manera, el salario bruto mostró un incremento interanual de 13,44% , aunque todavía quedó por debajo de la suba acumulada de la inflación en el mismo período. Además, la cifra superó el último relevamiento, que en febrero había registrado una pretensión promedio de $1.734.357 .

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El salario bruto promedio se ubicó en $1.784.840

La diferencia según el nivel de experiencia sigue siendo una de las variables centrales del mercado laboral :

Junior: el salario pretendido promedio fue de $1.354.695 , con una suba mensual de 1,87% .

el salario pretendido promedio fue de , con una suba mensual de . Semi Senior y Senior: la remuneración solicitada llegó a $1.814.084 , con un avance de 1,42% frente al mes anterior.

la remuneración solicitada llegó a , con un avance de frente al mes anterior. Jefe o Supervisor: registraron una caída mensual de 7,30%, aunque continúan encabezando la escala salarial, con una pretensión promedio de $2.407.033.

En los puestos Junior, de mayor a menor pretensión salarial, los valores se ubicaron de la siguiente manera:

Recursos Humanos: $1.528.125

Administración y Finanzas: $1.449.028

Producción, Abastecimiento y Logística: $1.440.179

Tecnología y Sistemas: $1.337.321

Marketing y Comunicación: $1.242.801

Comercial: $1.154.688

Recursos Humanos lidera entre los perfiles senior

Entre los perfiles Semi Senior y Senior, el área de Recursos Humanos también encabezó el ranking, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500. Detrás se ubicaron:

Administración y Finanzas: $1.945.463

$1.945.463 Tecnología y Sistemas: $1.935.000

$1.935.000 Producción, Abastecimiento y Logística: $1.835.442

$1.835.442 Comercial: $1.596.875

$1.596.875 Marketing y Comunicación: $1.520.000, el menor registro del segmento

call center llamadas Los junior solicitaron un salario promedio de $1.354.695

Los puestos con los salarios pretendidos más altos

Por puesto específico, los mayores salarios pretendidos se concentraron en áreas técnicas y especializadas.

En el segmento Junior:

Ingeniería de Procesos encabezó el ranking, con $2.550.000 .

encabezó el ranking, con . Camareros registró el menor pedido salarial, con $850.000.

En el nivel Semi Senior y Senior:

Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking, con $3.650.000 .

lideró el ranking, con . Gastronomía quedó en el extremo inferior, con $1.000.000.

En los cargos de Jefe o Supervisor, el mayor salario pretendido se observó en Auditoría, con $4.125.000.

El reporte también mostró que la brecha salarial pretendida entre hombres y mujeres volvió a ampliarse.

Los hombres solicitaron en promedio $1.822.891, frente a los $1.666.688 pedidos por las mujeres, una diferencia de 9,37%. Esa distancia crece todavía más en los cargos jerárquicos, donde alcanza el 22,76% en posiciones de Jefe o Supervisor.

Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones

trabajo adolescente joven adulto emprendedor freelance empleo.jpg Ventas es la categoría que más busca empleados.

El informe también relevó cómo se distribuye la demanda laboral. Los avisos de empleo se concentraron principalmente en:

Ventas: 11,98% del total

Comercial: 8,72%

Administración: 5,84%

En cambio, las postulaciones se enfocaron principalmente en: