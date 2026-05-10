10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Repartidor

El delivery en Argentina es cada vez más caro y los salarios ya no alcanzan para pedir comida

El uso de estas plataformas sigue creciendo en Argentina, pero los usuarios pueden comprar menos y los repartidores necesitan realizar hasta 18 entregas diarias para no ser pobres.

A esto se suma que los consumidores no solo pagan el envío, sino también una tarifa de servicio

A esto se suma que los consumidores no solo pagan el envío, sino también una "tarifa de servicio"

Por Sitio Andino Economía

El uso de aplicaciones de delivery continúa expandiéndose en Argentina y dejó de ser una comodidad ocasional para convertirse en un hábito de consumo cada vez más instalado. Sin embargo, detrás del crecimiento sostenido del sector aparece una problemática central: los precios avanzan más rápido que los salarios y el poder adquisitivo de los usuarios se deteriora.

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market, que advirtió que, pese al aumento en el volumen de pedidos, los consumidores hoy pueden comprar menos productos que hace un año.

Lee además
El panorama es más desafiante para quienes dependen exclusivamente de estas plataformas video

Ser chofer o delivery de alguna aplicación en Mendoza ya no es tan rentable como antes
El sector energético se consolidó como uno de los principales pilares del superávit comercial argentino

El dato de YPF que entusiasma al Gobierno y cambia el mapa energético argentino

"En un año, el poder adquisitivo medido en pedidos cayó en promedio un 12%, a pesar de que los salarios subieron nominalmente", indicó el reporte. Según explicó la consultora, el problema no radica en la falta de actualización salarial, sino en que "los precios del delivery aumentaron más rápido".

Cuánto aumentaron los precios en las apps de delivery

El mercado argentino de delivery está liderado principalmente por PedidosYa y Rappi. De acuerdo con el relevamiento, durante abril los precios en las categorías más demandadas registraron subas interanuales cercanas al 41%.

pedidos ya, moto, delivery.jpg
El uso de aplicaciones de delivery continúa expandiéndose en Argentina y dejó de ser una comodidad ocasional.

El uso de aplicaciones de delivery continúa expandiéndose en Argentina y dejó de ser una comodidad ocasional.

Entre los aumentos más representativos se destacan:

  • Hamburguesas: pasaron de $10.600 a cerca de $15.000.
  • Kilo de helado: subió de $19.800 a alrededor de $28.000.
  • Pizzas: aumentaron de $17.700 a unos $25.000.
  • Empanadas: treparon de $2.200 a aproximadamente $3.100 por unidad.

Los salarios pierden frente a la inflación del delivery

El informe también comparó la evolución de los salarios frente al precio de los productos más pedidos. Con un sueldo promedio de febrero de 2026 de $1.734.357, un trabajador puede comprar actualmente unas 116 hamburguesas, mientras que en 2025 podía adquirir 132.

En el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69 unidades en apenas un año, reflejando cómo la inflación en el segmento delivery supera la mejora nominal de los ingresos.

Cuál es la situación de los repartidores

Mientras los consumidores enfrentan precios cada vez más altos, los repartidores también atraviesan un escenario complejo. Según el Índice APP de la Fundación Encuentro, un trabajador de plataformas cobró en promedio $3.033 por pedido durante diciembre de 2025.

Rappi, delivery - 453685
Los repartidores también atraviesan un escenario complejo.

Los repartidores también atraviesan un escenario complejo.

Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y no quedar por debajo de la línea de pobreza, un repartidor necesita completar 454 pedidos mensuales, lo que equivale a realizar unas 18 entregas diarias sin descanso.

"Si trabaja esa cantidad, su ingreso bruto mensual ronda los $1.376.528, antes de descontar nafta, monotributo, seguro del vehículo y datos móviles", detalló el informe.

Además, el estudio señaló que actualmente el 70% de los repartidores trabaja apenas tres horas por día, utilizando las aplicaciones principalmente como una fuente de ingreso complementaria.

Comisiones, tarifas y presión sobre el sistema

Otro de los puntos señalados en el relevamiento son los costos operativos del modelo de negocio. Las aplicaciones de delivery cobran a los comercios comisiones que oscilan entre el 25% y el 35%, valores que prácticamente duplican los costos de otros marketplaces como Mercado Libre, cuya comisión ronda el 13%.

A esto se suma que los consumidores no solo pagan el envío, sino también una "tarifa de servicio" de entre el 1,5% y el 2%, mecanismo que fue cuestionado judicialmente por el gobierno bonaerense al considerarlo una práctica abusiva.

El desafío del sector

En este contexto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que el principal desafío del sector es encontrar un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad.

"Los altos costos logísticos, las promociones constantes, las comisiones discutidas y la mayor presión regulatoria reducen márgenes y obligan a las empresas a buscar modelos más eficientes y sustentables en un mercado cada vez más competitivo", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Golpe al consumo: las ventas pyme volvieron a caer y crece la preocupación en los comercios

¿Se cumplió la promesa de celulares más baratos? Así están hoy los precios en Mendoza

ESG: qué son los estándares que ya condicionan inversiones y proyectos mineros

Trabajar más para llegar a fin de mes, la realidad detrás de los choferes de Uber y Cabify en Mendoza

Pasajes aéreos más caros: por qué volar desde Argentina cuesta cada vez más

Combustibles: YPF decide este lunes qué pasará con los precios

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 10 de mayo de 2026

Llega el frío: cuánto cuesta hoy calefaccionar la casa y qué opción conviene más

LO QUE SE LEE AHORA
Con la quita de impuestos a la importación, ¿bajaron los celulares en Mendoza?

¿Se cumplió la promesa de celulares más baratos? Así están hoy los precios en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

El motivo por el que este 10 de mayo se celebra el Día del Ahijado y el Nieto

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur