Qué pasará con los combustibles: YPF analiza el futuro de los precios en los surtidores

La caída internacional del petróleo no alcanzó para frenar la presión sobre los surtidores. YPF anunciará qué hará con los precios. Foto: Yemel Fil

A días de que finalice el congelamiento temporal aplicado sobre los surtidores, YPF definirá este lunes qué ocurrirá con los precios de los combustibles en el país. La expectativa del mercado está puesta en la reunión que mantendrán la petrolera estatal y el resto de las compañías del sector para determinar si habrá un nuevo ajuste en la nafta y el gasoil .

La medida había sido anunciada a comienzos de abril por el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , quien confirmó la implementación de un “ buffer ” de precios por 45 días. El objetivo fue contener el impacto de la fuerte suba internacional del petróleo y evitar un traslado inmediato al bolsillo de los consumidores.

Desde @YPFoficial hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los… pic.twitter.com/gP5Zv01IaP

“Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent ”, había explicado Marín al anunciar la decisión. El mecanismo funcionó como una herramienta de estabilización temporal frente a la volatilidad del mercado internacional.

Se termina la pausa: el anuncio de YPF que preocupa a los conductores

La pausa en los aumentos finalizará el próximo 15 de mayo y, según adelantó el directivo, este lunes se realizará una reunión clave entre las petroleras para definir los próximos pasos. Luego del encuentro, se espera una comunicación oficial sobre la política de precios que aplicará el sector.

El contexto internacional sigue siendo determinante para el mercado local. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, a fines de febrero, los combustibles acumularon incrementos cercanos al 23%, impulsados por la escalada del valor del petróleo. En ese período, tanto el Brent como el WTI llegaron a revalorizarse más de un 50%.

COMBUSTIBLE SURTIDOR El freno de 45 días sobre los precios de la nafta llega a su fin y crece la expectativa.

Sin embargo, en las últimas semanas el escenario comenzó a modificarse tras los avances hacia un posible acuerdo de paz en Medio Oriente. Como consecuencia, el crudo registró una fuerte caída: el WTI retrocedió un 12% y se ubicó en torno a los US$95 por barril, mientras que el Brent bajó un 10% y quedó cerca de los US$101.

A pesar de esa baja, las cotizaciones internacionales continúan en niveles elevados y el mercado descuenta que parte de ese diferencial terminará impactando en los precios de la nafta y el gasoil. En la provincia de Mendoza, pese al “buffer” anunciado por Marín, el combustible subió más del 15% en dos meses La principal incógnita ahora pasa por la magnitud del eventual aumento y cómo afectará el consumo en un contexto de fuerte presión sobre el bolsillo de los argentinos.