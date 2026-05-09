Vino tannat: producción, exportaciones y crecimiento en Mendoza durante 2025

Surgió en el sur de Burdeos, en Francia, pero es el varietal emblema de Uruguay, aunque en la provincia de Mendoza también se cultiva. El tannat se destaca por su elegancia, su color, el perfil tánico y la acidez de sus vinos .

De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , publicado en abril de este año, el tannat está presente en Francia, Italia, Portugal, Suiza, Uruguay, Chile y Argentina . "Son vinos ásperos cuando son jóvenes, se suavizan cuando van envejeciendo, por lo cual es conveniente que esa vejez sea en barricas de roble", describe el INV.

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El tannat se cultiva desde finales del siglo XIX en Argentina. En Luján de Cuyo se encuentra uno de los viñedos más antiguos del país, que data del 1895.

Además, aclara que "esta variedad permite elaborar vinos tintos de calidad. Los aromas presentes en sus vinos son de frutos rojos y negros maduros, recordando a frambuesa, mora, muy especiados y en muchos casos con presencia de chocolate y aceitunas negras".

racimo_tannat Racimo de tannat.

Tannat en la provincia de Mendoza: superficie y características

Este varietal está presente en 16 provincias argentinas, pero solo hay 812 hectáreas cultivadas en todo el país, es decir que representa el 0,4% del total de vid a nivel nacional. Mendoza alberga 359,5 hectáreas (44,3%), mientras que en segundo lugar se encuentra San Juan, con 263,9, y seguida por Salta, con 135,6.

Si bien a nivel nacional se vio una baja de tannat, en la provincia de Mendoza la superficie cultivada creció 12,7% en los últimos diez años. A su vez, el departamento que alberga la mayor superficie es San Martín con el 24,4%, seguido por Luján de Cuyo (17,4%), Lavalle (13,9%), y Rivadavia (12,9%).

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En el último año, la producción de tannat en la provincia de Mendoza creció 7,8%, mientras que en Salta el aumento fue del 27,3%. Sin embargo, en San Juan bajó un 17,1%.

Tannat en el mercado nacional y en el exterior

De acuerdo al informe del INV, durante 2025 a nivel nacional "se comercializaron 6.664 hectolitros (hl) de vino varietal puro tannat y 446 hl en corte con alguna otra variedad. Este volumen total corresponde al 0,2% de los varietales comercializados ese año".

Del total producido, el 86,3% quedó en el mercado interno, mientras que el 13,7% de vendió a otros países. En lo que respecta a las ventas nacionales, alcanzaron los 6.133 hl, de ese total el 98,1% se comercializó como varietal puro y el resto en cortes con otras variedades.

"Las ventas al mercado interno en 2025 de vinos tannat han mostrado un aumento del 9,9% en la última década y una disminución del 21,3% respecto al año anterior", indica el informe. A su vez, en el mercado local el corte de tannat más comercializado fue en combinación con el malbec (44,6%). seguido por el bonarda (42,4%).

En lo que respecta a las exportaciones, se vendieron 977,4 hl de tannat puro y sus cortes. Sin embargo, solo representa el 0,06% del total de varietales exportados en 2025. Además, el 66,3% de tannat exportado fue en su versión pura, y el 33,7% con cortes. Los principales destinos de tannat puro fueron:

Brasil: 19,1%,

19,1%, Reino Unido: 16,3%,

16,3%, Taiwán: 13,8%,

13,8%, Países Bajos: 9,1%,

9,1%, Estados Unidos: 9,1% y

9,1% y Perú: 6,3%, entre otros.

Sin embargo, en 2025, en la versión con cortes, Estados Unidos compró la mayor cantidad de este vino argentino con el 98,2%, principalmente en combinación con cabernet franc, mientras que en segundo y tercer lugar se ubicaron Bélgica con el 1,1%, y Alemania, con el 0,7%. A estos países, se exportó mayormente tannat con syrah y cabernet sauvignon.

Maridaje: cómo lucir el tannat

Debido a la presencia de taninos, este varietal se luce muy bien con el asado, pero también con sabores fuertes como quesos semiduros. Algunas opciones para maridar el tannat son un risotto de hongos o carnes de cocción larga en guisos especiados. También combina bien con carnes blancas y pastas con salsas fuertes.