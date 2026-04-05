Qué lugar ocupa el cabernet sauvignon en la vitivinicultura nacional y cuál es su rol en la mendocina

En Argentina, es el segundo varietal más exportado después del malbec, es uno de los más reconocidos del mundo y da vida a vinos de alta calidad. El cabernet sauvignon siempre es una buena opción porque tiene un aroma intenso, una estructura equilibrada y cierta complejidad, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) .

Esta variedad proviene de Burdeos, Francia , y "estudios genéticos muestran que proviene del cruzamiento natural entre cabernet franc y sauvignon blanc ", de acuerdo al último informe del INV del año pasado. A su vez, se adaptó bien a diferentes zonas como:

Esto se debe a que el cabernet sauvignon se desarrolla mejor en climas templados y secos. "Los racimos de esta cepa son medianos a pequeños, al igual que sus bayas, las cuales son esféricas, muy jugosas, con la piel gruesa de intenso color negro y rica en taninos", describe el INV.

Los vinos de esta variedad se caracterizan por expresar frutos rojos y ciruela. Los vinos de esta variedad se caracterizan por expresar frutos rojos y ciruela.

Los vinos cabernet sauvignon tienen estructura, son frutados y tánicos. A su vez, sirven para la guarda o la crianza, por lo que desarrollará su aroma característico.

Cabernet sauvignon en Mendoza: superficie y características

Este varietal está presente en 17 provincias argentinas, pero Mendoza es la que alberga mayor cantidad de hectáreas (77,5%). Hasta julio de 2025, había un total de 12.430 hectáreas cultivadas en el país, por lo que representa el 6,2% del total de vid.

El cabernet sauvignon es la cuarta variedad con mayor superficie de Argentina luego de malbec, cereza y bonarda.

A nivel nacional, este varietal sufre una caída en superficie, que fue del 19% en el período de 2016 a 2025. En lo que respecta a Mendoza, cayó 17,9%, mientras que en San Juan el descenso fue aún mayor, alcanzando el 38,4%.

A su vez, en la provincia el departamento que alberga mayor cantidad de hectáreas de cabernet sauvignon es Luján de Cuyo (20,4%), mientras que "los tres departamentos del Valle de Uco concentran el 30,8%".

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Como es de público conocimiento, la vitivinicultura no vive la mejor etapa y en 2025, la producción nacional de este varietal bajó 1,6% con respecto al año anterior. Sin embargo, Mendoza fue la excepción y registró un crecimiento del 3,2% en dicho período.

Cabernet sauvignon en el mercado nacional y en el exterior

"En el 2024 se comercializaron 370.957 hectolitros (hl) de vino varietal puro y 66.485 hl en corte con alguna otra variedad. La comercialización total del país de vinos varietales en 2024 fue de 4.075.003 hl, por lo que las ventas de varietales con presencia de cabernet sauvignon representaron el 10,7%", indica el último informe del INV.

Además, en ese año el 60% de los vinos cabernet sauvignon se vendieron al mercado interno, mientras que el restante se exportó. En la última década, la comercialización total de este varietal cayó 41,5%, mientras que la exportación en el último año disminuyó 2,5%, pero las ventas en el mercado interno subieron 1,8%.

En lo que respecta a las ventas locales, "el 81% corresponde a varietal puro y el 19% a cortes con otra variedad", principalmente con malbec, seguido por syrah.

En cambio, en el mercado externo, "el 90% corresponde a varietal puro y 10% a cortes con otras variedades", al igual que en el local, mayormente son con malbec y syrah. A su vez, en 2024 los vinos de corte fueron destinados a Brasil, Estados Unidos, Suecia y Perú, mientras que los de varietal puro se vendieron principalmente a:

Estados Unidos,

Brasil,

Canadá, y

México.

racimo-cabernet-sauvignon El cabernet sauvignon, uno de los reyes de la vitivinicultura.

Maridaje: cómo lucir el cabernet sauvignon

Este varietal es el compañero perfecto de las carnes rojas, dado que va muy bien con alimentos altos en grasas debido a sus características naturales, como también con guisos, estofados, albóndigas y empanadas. Si la ocasión es un brunch, es buen amigo de los frutos secos y los quesos como cheddar, gouda o parmesano.

Para los arriesgados que busquen al cabernet sauvignon para acompañar otro momento, pueden consumirlo con chocolates amargos con alto porcentaje de cacao y frutos secos.