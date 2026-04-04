5 de abril de 2026
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Quiniela de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de abril

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de abril

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de abril

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, sábado 4 de abril. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 4 de abril. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Nocturna del 4 de abril

Resultados de La Nocturna (04/04) - Sorteo Nº 15532

A la cabeza: 1538

Todos los números:

  1. 1538
  2. 3384
  3. 0522
  4. 5422
  5. 5558
  6. 3318
  7. 8568
  8. 4308
  9. 2886
  10. 3539
  11. 7139
  12. 4957
  13. 7016
  14. 4129
  15. 0758
  16. 9454
  17. 1404
  18. 7229
  19. 1218
  20. 3457
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Cuánto dinero real se queda el ganador de la Quiniela

En Mendoza y en todo el país, la normativa establece desde 1974 y a través de la Ley 20.630, que a todos los premios en los juegos de azar, como la Quiniela de Mendoza, se les aplique un impuesto actualizado.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Vespertina del 4 de abril

Resultados de La Vespertina (04/04) - Sorteo Nº 5267

A la cabeza: 6841

Todos los números:

  1. 6841
  2. 2590
  3. 8465
  4. 8925
  5. 2989
  6. 2034
  7. 8520
  8. 7975
  9. 8035
  10. 8867
  11. 0445
  12. 9475
  13. 3125
  14. 2519
  15. 4344
  16. 0804
  17. 0142
  18. 8274
  19. 7459
  20. 2004
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Quiniela de Mendoza: su historia

El juego de la Quiniela de Mendoza se implementó a partir de 1972. Entrá a la nota y conocé la historia de este juego de azar en nuestra provincia.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Matutina del 04 de abril

Resultados de La Matutina (04/04) - Sorteo Nº 7614

A la cabeza: 5816

Todos los números:

  1. 5816
  2. 8786
  3. 9005
  4. 0844
  5. 8784
  6. 3365
  7. 4736
  8. 3918
  9. 9935
  10. 6304
  11. 4577
  12. 1136
  13. 0618
  14. 0851
  15. 7359
  16. 8791
  17. 7734
  18. 6055
  19. 1546
  20. 8882
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Quiniela: conocé el significado de los números y los sueños

Los números que simbolizan los sueños son presentados en una lista, incluyendo personajes, animales, imágenes y símbolos que aparecen en el subconsciente y se cree que pueden atraer buena suerte. En esta nota, los detalles.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 04 de abril

Resultados de La Primera (04/04) - Sorteo Nº 2313

A la cabeza: 2731

Todos los números:

  1. 2731
  2. 0706
  3. 4920
  4. 6855
  5. 8722
  6. 6311
  7. 7990
  8. 0224
  9. 5182
  10. 3327
  11. 1860
  12. 3482
  13. 0464
  14. 7528
  15. 3614
  16. 8914
  17. 5368
  18. 4834
  19. 7028
  20. 5031
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Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 4 de abril

Resultados de La Previa (04/04) - Sorteo Nº 1093

A la cabeza: 9621

Todos los números:

  1. 9621
  2. 7719
  3. 7132
  4. 7226
  5. 6489
  6. 1912
  7. 2954
  8. 4667
  9. 6440
  10. 7633
  11. 5113
  12. 7351
  13. 6357
  14. 7921
  15. 5753
  16. 9432
  17. 4657
  18. 9413
  19. 9824
  20. 3380
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Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

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Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de abril.

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de abril.

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