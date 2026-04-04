5 de abril de 2026
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Javier Milei

El logro fiscal de Javier Milei, destacado por The Washington Post: qué dijo el presidente

El diario estadounidense destacó el superávit fiscal y la baja de la inflación en Argentina, mientras Milei celebró el reconocimiento y envió un mensaje sobre el caso de espionaje ruso.

El logro fiscal de Javier Milei, destacado por The Washington Post: qué dijo el presidente

El logro fiscal de Javier Milei, destacado por The Washington Post: qué dijo el presidente

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Economía

El diario estadounidense The Washington Post destacó el superávit fiscal alcanzado por la gestión de Javier Milei y la desaceleración de la inflación, en un análisis que pone el foco en el giro hacia políticas de libre mercado. La publicación subraya una mejora en indicadores económicos y sociales, en un contexto de fuertes reformas estructurales.

The Washington Post - Milei- Superavit Fiscal
La nota de The Washington Post titulado:

La nota de The Washington Post titulado: "Nuevos datos de Argentina muestran la verdadera respuesta a la pobreza."

Mejoras baja inflación y pobreza: la nota fue celebra por Milei

Según el medio internacional, la Argentina logró revertir una tendencia crítica en materia económica. Entre los datos más relevantes, señala que la inflación anual descendió desde niveles cercanos al 200% al inicio del mandato hasta el 33% registrado en febrero, mientras que la pobreza cayó al 28% hacia el cierre de 2025, luego de haber alcanzado un pico del 53% a mediados del mismo año.

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El artículo también resalta la obtención del primer superávit fiscal en más de un siglo, atribuida a un ajuste del gasto público basado en la reducción de subsidios y la reconfiguración del Estado. En ese sentido, define la política económica del Gobierno como un “experimento radical” que, pese a las críticas iniciales, comienza a mostrar resultados concretos.

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Además, el informe pone en valor el crecimiento económico del 4,4% registrado en el último año y recoge proyecciones favorables del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026 y 2027, lo que refuerza las expectativas de continuidad en la recuperación.

Tras la difusión de la nota, el presidente Javier Milei celebró la publicación en sus redes sociales. En su mensaje, destacó el reconocimiento internacional a su gestión y, al mismo tiempo, apuntó contra sectores del periodismo local, en medio de la polémica por presuntas campañas de desinformación vinculadas a un caso de espionaje ruso.

Fuente: NA.

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