24 de mayo de 2026
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Iglesia Católica

"Nos creemos dueños de la verdad": el mensaje de la Iglesia Católica al Gobierno de Javier Milei

En la previa del Tedeum del 25 de Mayo, la Iglesia cuestionó el clima de intolerancia. El arzobispo García Cuerva pidió respetar la diversidad. Sus palabras.

Una vez más, la Iglesia Católica cuestionó al Gobierno Nacional.

Una vez más, la Iglesia Católica cuestionó al Gobierno Nacional.

Por Sitio Andino Política

En medio de un clima de creciente polarización política, desde la Iglesia católica argentina enviaron un contundente mensaje antes del tradicional Tedeum del 25 de Mayo. El arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la intolerancia y advirtió sobre las descalificaciones hacia quienes tienen opiniones diferentes.

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El arzobispo Jorge García Cuerva.

El arzobispo Jorge García Cuerva.

En su homilía, García Cuerva hizo eje en la necesidad de respetar la diversidad y construir unidad en medio de un contexto de fuerte confrontación política. “Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu”, expresó el arzobispo.

Luego, profundizó su mensaje con una reflexión que fue interpretada como una crítica indirecta al Gobierno nacional y al clima de agresividad en el debate público. “Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto”, sostuvo.

“Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”, completó García Cuerva. “Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”, completó García Cuerva.

Un Tedeum marcado por tensiones políticas

Aunque evitó mencionar directamente al presidente Milei, las palabras del arzobispo se produjeron después de reiterados cruces del mandatario con sectores de la prensa, dirigentes opositores y figuras políticas. Esto, enmarcado en la celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana que tendrá lugar durante el feriado patrio, donde se espera que participe el presidente.

Milei y Villarruel
Este año, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue formalmente invitada a participar del Tedeum del 25 de Mayo.

Este año, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue formalmente invitada a participar del Tedeum del 25 de Mayo.

No obstante, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistiría al acto luego de no haber sido invitada formalmente por el Gobierno, una situación que vuelve a dejar en evidencia la fractura política entre ambos dirigentes.

En paralelo, días atrás representantes del Gobierno nacional mantuvieron una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro se realizó el 21 de mayo en el Palacio San Martín y tuvo como eje central la agenda social y la situación que atraviesa el país.

Por parte del Ejecutivo participaron los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello, junto al secretario de Culto, Agustín Caulo. En representación de la Iglesia estuvieron presentes García Cuerva, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro. Según trascendió, durante el intercambio se abordaron temas vinculados a la situación social, la pobreza y la necesidad de promover el diálogo en un escenario político cada vez más polarizado.

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