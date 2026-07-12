12 de julio de 2026
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Javier Milei

Shutdown en Argentina: cómo funcionaría el plan de Javier Milei para "apagar el Estado" y evitar el déficit

El Gobierno trabaja en una versión local del mecanismo estadounidense. Los detalles del proyecto y qué chances reales tiene de aprobarse en el Congreso.

Mieli busca imitar el modelo norteamericano.

Mieli busca imitar el modelo norteamericano.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas más amplio y apunta a modificar las reglas actuales del sistema presupuestario, donde hoy el Estado puede seguir funcionando incluso sin una nueva ley aprobada por el Congreso.

Qué es el “shutdown” que quiere aplicar Milei y cómo funciona en Estados Unidos

En el sistema estadounidense, el shutdown ocurre cuando el Congreso y el Ejecutivo no logran aprobar el presupuesto a tiempo, lo que provoca un cierre parcial de la administración pública.

En esos casos, se suspenden actividades no esenciales, miles de empleados quedan licenciados y solo se mantienen servicios clave como seguridad, defensa y salud.

A diferencia de lo que plantea Milei, el cierre del Estado en Estados Unidos no responde al déficit, sino a un bloqueo político en la aprobación del presupuesto.

Podr&iacute;an suspenderse las actividades del Estado si se activa el mecanismo de shutdown que impulsa Javier Milei.

Podrían suspenderse las actividades del Estado si se activa el mecanismo de shutdown que impulsa Javier Milei.

La versión del shutdown que impulsa Milei: foco en el déficit

El Gobierno busca adaptar ese esquema, pero con una lógica distinta. El “shutdown argentino” se activaría como un mecanismo automático para evitar el déficit fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico libertario.

Según fuentes oficiales, la idea es que el Estado deje de funcionar cuando se agoten las partidas presupuestarias, salvo en áreas consideradas esenciales. “Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado”, explicó Milei al referirse a la iniciativa.

En ese esquema, el objetivo no sería forzar un acuerdo político, como en Estados Unidos, sino garantizar por ley el equilibrio fiscal y evitar que futuras administraciones vuelvan a incurrir en déficit.

Dentro del diseño preliminar, el Gobierno prevé que algunos gastos queden protegidos incluso en caso de activarse el shutdown.

Entre ellos, se incluirían:

  • Jubilaciones y programas sociales
  • Pagos de deuda
  • Seguridad y defensa

Además, se analiza incorporar una instancia previa que le permita al Congreso definir recortes antes de llegar al cierre del Estado, como mecanismo de negociación.

Javier Milei incluye el proyecto de shutdown con otras reformas que deber&iacute;a tratar el Congreso.

Javier Milei incluye el proyecto de shutdown con otras reformas que debería tratar el Congreso.

Un cambio profundo respecto del sistema actual

Hoy, la Argentina cuenta con herramientas que evitan un escenario de paralización estatal, incluso cuando no se aprueba un nuevo presupuesto.

La legislación vigente permite prorrogar automáticamente el presupuesto del año anterior, lo que garantiza el funcionamiento del Estado y el pago de salarios, jubilaciones y servicios esenciales.

Por eso, para aplicar un esquema similar al shutdown, el Gobierno debería modificar la Ley de Administración Financiera y abrir un debate sobre su encuadre constitucional.

El paquete de reformas que acompaña al "shutdown" de Milei

El proyecto de shutdown se integrará a un paquete más amplio que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y nuevas reglas fiscales orientadas a consolidar el superávit.

En la Casa Rosada, Milei trabaja en la iniciativa junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili, con la intención de enviar las propuestas al Congreso en el segundo semestre.

El Presidente ya había intentado avanzar con un esquema similar a través de la ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, pero no logró respaldo legislativo.

¿Tiene chances reales de aprobarse el shutdown de Javier Milei?

Aunque el oficialismo muestra entusiasmo, el proyecto aún está en etapa preliminar y no tiene fecha definida de envío al Congreso.

Entre los principales interrogantes, aparecen las dudas sobre su viabilidad legal y política, además de su implementación práctica en un sistema institucional distinto al estadounidense.

En ese contexto, la propuesta promete abrir un nuevo frente de debate en el Congreso, en medio de una agenda legislativa que ya anticipa discusiones clave en materia económica y fiscal.

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