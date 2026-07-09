En cadena nacional, Javier Milei confirmó que avanzará con el recorte de Zona Fría: "Basta del subsidio indiscriminado"

El presidente Javier Milei brindó un mensaje en cadena nacional durante la vigilia del 9 de Julio en la Casa de Tucumán, junto a buena parte de su gabinete y a varios gobernadores aliados, entre ellos el anfitrión Osvaldo Jaldo y el mendocino Alfredo Cornejo . En ese contexto, marcó como una de las prioridades de su gestión el recorte de la Zona Fría , que cuenta con media sanción de Diputados y se encuentra estancada en el Senado .

La modificación del régimen de subsidios al gas natural afectará a los usuarios de 17 de los 18 departamentos de Mendoza (solo Malargüe mantendría el alcance de sus beneficios, de sancionarse la norma que aprobó la Cámara Baja).

"No tenemos un segundo que perder. Nuestras tres prioridades actuales son la modificación de Zona Fría, para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan , en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla; la modificación de la Ley de Inocencia fiscal , para volverla universal y más previsible; y la reforma politica , para que la polítiva vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volverla un instrumento de ella", anunció el mandatario.

De este modo, si bien no se tratará en la próxima sesión del Senado, la disminución del alcance del régimen entrará en debate en el mediano plazo , según se desprende del mensaje del Presidente.

El Presidente Javier Milei junto a los gobernadores que participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, y que suscribieron al Pacto de Mayo.



El Presidente de la Nación fue acompañado además por la Secretaria General de la… pic.twitter.com/N0wsRuVZln — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2026

Cómo impactará el recorte de la Zona Fría en Mendoza

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 —como gran parte de Mendoza— dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esto implica que miles de usuarios dejarán de recibir el descuento del 30 o 50 por ciento en la tarifa de gas. Solo los inscriptos al SEF mantendrán un subsidio en la tarifa. Estos son:

Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap)

Veteranos de Malvinas

Familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Javier Milei confirmó que avanzará con el recorte al régimen de Zona Fría.

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.

Más de 400 mil usuarios mendocinos (hogares o empresas) reciben actualmente descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural. De aprobarse el proyecto que presentó el Ejecutivo, el beneficio por Zona Fría se mantendría para los habitantes del departamento de Malargüe, pero también para aquellas personas que son beneficiarias de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Actualmente, según información oficial, en la provincia hay 252.765 personas registradas en el esquema SEF.

Renovar el Pacto de Mayo, el otro mensaje de Javier Milei en la vigilia del 9 de Julio

Por otra parte, Milei llamó a los gobernadores a “renovar los votos” del Pacto de Mayo, el acuerdo firmado en 2024 con mandatarios aliados para avanzar en una serie de reformas estructurales. Insistió en la necesidad de “sentar las bases de un nuevo pacto”, con el objetivo de profundizar el programa económico y avanzar en las transformaciones que propone el oficialismo.

En relación a los diez puntos que incluyó aquel convenio Nación/Provincias (que luego devino en el Consejo de Mayo), consideró que "hemos avanzado en una gran parte de ellos (...) para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminarla hacia un futuro de prosperidad".

“El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, postuló. Agradeciendo el respaldo, convocó a los gobernadores a “renovar los votos y ratificar el compromiso” con el Pacto.

El Presidente @JMilei encabezando el acto por los 210 años de la Declaración de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, rememora el Pacto de Mayo a dos años de su firma y celebra que aquellos diez puntos, tan solo una intención en un país devastado, hoy marcan una Argentina… pic.twitter.com/TNv49Gwtat — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 9, 2026

El Presidente también hizo referencia al escenario regional y aseguró que Argentina cuenta con “aliados estratégicos” en América Latina para avanzar en acuerdos comerciales y calificó a los miembros de su gabinete como “un equipo de verdaderos patriotas”, concluyó.

Sostuvo que el país atraviesa “un momento que se asemeja a una nueva independencia” y planteó que la libertad debe seguir siendo el eje del rumbo político y económico. En línea con el discurso libertario, volvió a cuestionar el rol del Estado y afirmó que los argentinos “lo pusieron en su justo lugar” en los últimos procesos electorales.

Y defendió las principales medidas adoptadas desde su llegada al poder. “Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI y evitamos una hiperinflación”, subrayó.

El Presidente @JMilei enumera los logros de su gestión, del fin del cepo cambiario a los 150.000 millones de dólares en compromisos de inversión, la baja histórica de impuestos, el regreso del crédito hipotecario y el fin de los piquetes, que de 9.000 por año hoy son 0. pic.twitter.com/6swqyTGpHb — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 9, 2026

¿Javier Milei confirmó que va por la reelección?

Sin mencionarlo directamente, el líder libertario dejó trascender su intención de ir por la reelección en los comicios del año próximo, donde seguramente busque ampliar los acuerdos electorales en los territorios (como ya ocurrió en Mendoza en 2021).

En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente @JMilei y gobernadores de distintas provincias.



Conmemoramos una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de… pic.twitter.com/nntynw24sI — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 9, 2026

"Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro Gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones pudiendo mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país. Y por eso mismo no tenemos un segundo que perder", manifestó al respecto.

La idea de La Libertad Avanza, ya dada vuelta la página del caso Manuel Adorni y con el ascenso de Santilli, es abordar una estrategia electoral amplia, que involucre a los gobernadores aliados. Para ello, liberará el terreno en el plano local en cuanto a candidaturas, a cambio del respaldo de un nuevo mandato presidencial.

El Presidente @JMilei renueva los votos del Pacto de Mayo y anuncia una nueva etapa de reformas enviadas al Congreso, con la Zona Fría, la Inocencia Fiscal y la Reforma Política como prioridades, más el cambio en la Carta Orgánica del Banco Central para terminar con 91 años de… pic.twitter.com/lLipKp7xmp — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 9, 2026

El escenario detrás de la cadena nacional de Javier Milei en Tucumán

El Jefe de Estado llegó a la provincia norteña pasadas las 23 junto a los principales funcionarios de su gobierno y fue recibido por Jaldo, la intendenta local, Rossana Chala, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el director del Museo de la Casa Histórica. Minutos antes de las 0 inició el acto protocolar, con el arribo de ambos funcionarios y la entonación del Himno Nacional.

Con el nuevo Jefe de Gabinete Diego Santilli, el oficialismo logró una convocatoria que incluyó —además de Jaldo y Cornejo— a los mandatarios Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); y Leandro Zdero (Chaco).

Las invitaciones también alcanzaron a otros mandatarios dialoguistas como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Weretilneck (Río Negro), que argumentaron compromisos en sus provincias y dificultades logísticas para excusarse de la convocatoria.

El discurso completo del 9 de Julio de Javier Milei