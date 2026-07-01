Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar el gobierno de Javier Milei

Tras su paso al costado como Vocero Presidencial y Jefe de Gabinete , este miércoles Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF , puesto que ocupaba en representación del Estado nacional. El exfuncionario se vio envuelto en la polémica por acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito .

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera de bandera argentina, Horacio Marín . La renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.

La salida de Adorni del directorio se suma a su alejamiento de la función pública y había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al frente de la Jefatura de Gabinete . El ministro coordinador, tras su paso al costado, mantuvo el silencio. Solo se lo vio públicamente el martes en Casa Rosada para presenciar la jura de su reemplazo, Diego Santilli . Allí, se saludó con todos los presentes y hasta compartió un abrazo con el Presidente y su sucesor.

El fin de Adorni en el gobierno: la salida que se hizo esperar

Las renuncias de Adorni se produjeron en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y una serie de revelaciones que impactaron de lleno en la interna oficialista. En los últimos días, se conocieron registros de compras realizadas desde su cuenta personal con tarjetas de crédito de otros funcionarios, lo que profundizó el malestar dentro del Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2070985094299545770&partner=&hide_thread=false Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

A eso se sumó el frente parlamentario. La oposición avanzaba con pedidos de interpelación y amenazaba con llevar el caso al Congreso, en un escenario que en el oficialismo consideraban “casi letal” para su continuidad. Incluso, el conflicto ya había comenzado a trabar la agenda legislativa.

El propio Milei había anticipado el escenario durante su gira por España, al sostener que confiaba en la honestidad de su, hasta entonces, Jefe de Gabinete, pero advirtiendo que “si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”, una frase que fue leída dentro del Gobierno como un respaldo condicionado.