1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Venezuela

La NASA reveló cómo los terremotos desplazaron la superficie terrestre en Venezuela

Un análisis realizado con tecnología satelital reveló desplazamientos de la superficie terrestre tras los sismos que sacudieron al país. La información será clave para evaluar daños, comprender el comportamiento de las fallas geológicas y planificar la reconstrucción.

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela.&nbsp;

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

Por Sitio Andino Mundo

Las imágenes satelitales difundidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) permitieron observar con precisión cómo los terremotos que golpearon a Venezuela modificaron la superficie terrestre, en una de las evidencias científicas más contundentes sobre la magnitud del desastre.

El estudio fue elaborado por especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia espacial estadounidense, a partir de información obtenida por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Para el análisis utilizaron la técnica conocida como interferometría de radar (InSAR), capaz de detectar deformaciones del terreno con una precisión de apenas centímetros.

Cómo cambiaron los terremotos la superficie terrestre

Los mapas elaborados por la NASA muestran que distintas regiones del norte venezolano registraron desplazamientos tanto horizontales como verticales luego de los dos fuertes movimientos sísmicos.

DESPLAZAMIENTO TERRESTRE VENEZUELA
La agencia espacial estadounidense implementó la técnica de teledetección de interferometría de radar para la elaboración de mapas de desplazamiento en Venezuela.

La agencia espacial estadounidense implementó la técnica de teledetección de interferometría de radar para la elaboración de mapas de desplazamiento en Venezuela.

Según explicaron los investigadores, este tipo de información resulta fundamental para comprender cómo actuaron las fallas geológicas involucradas, identificar sectores con mayor riesgo de nuevas réplicas y orientar las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas.

imagen satelital venezuela

Los datos obtenidos tras el doble terremoto en Venezuela permitieron detectar desplazamientos diferenciales a ambos lados de la falla geológica de San Sebastián, revelando cómo algunas áreas se elevaron mientras otras descendieron varios centímetros producto de la liberación de tensión acumulada durante décadas.

Además de registrar terremotos, el satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio fue diseñado para monitorear volcanes activos, deslizamientos de tierra, hundimientos del suelo, glaciares y cambios en ecosistemas. Se trata de una de las misiones de observación terrestre más ambiciosas desarrolladas por la NASA durante la última década.

El satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR) de la NASA e ISRO captó el desplazamiento del terreno provocado por los sismos, según los primeros análisis difundidos por la agencia estadounidense.

Los mapas de desplazamiento, generados a partir de imágenes tomadas el 13 y el 25 de junio, muestran zonas donde la superficie terrestre se movió en direcciones opuestas: los tonos rojos indican desplazamiento hacia el este y los azules, hacia el oeste. Las áreas en amarillo reflejan desplazamientos prácticamente nulos.

nasa venezuela
Los datos permiten identificar con precisión las zonas que sufrieron mayores desplazamientos del terreno.

Los datos permiten identificar con precisión las zonas que sufrieron mayores desplazamientos del terreno.

Un aporte clave para la emergencia

Además de su valor científico, el monitoreo satelital también se convirtió en una herramienta para la gestión de la emergencia. La información obtenida desde el espacio permite estimar el alcance de los daños incluso en áreas de difícil acceso, facilitando la planificación de operativos de asistencia y la evaluación preliminar de infraestructura afectada.

Los terremotos, considerados entre los más destructivos registrados en la historia reciente de Venezuela, provocaron miles de víctimas y severos daños materiales, mientras continúan las tareas de rescate y la llegada de ayuda internacional.

Temas
Seguí leyendo

Aerolíneas Argentinas realizó vuelos humanitarios a Venezuela: trasladó brigadistas y 25 toneladas de ayuda

El gran desafío de Venezuela: reconstruirse tras el terremoto y años de crisis

Javier Milei viaja al Mercosur: el acuerdo con EE.UU., Venezuela y Lula, en el centro de la escena

Más miedo en Venezuela: el nuevo sismo que complicó la búsqueda entre los escombros

Después de 74 horas de incertidumbre, hallaron sin vida a la esposa y los hijos de Lucas Trejo

Crisis en Venezuela tras los terremotos: rescate, muertos y ayuda internacional

Tenía 18 años y era promesa de Venezuela: el triste final de Yimvert Berroterán

El testimonio de bomberos que viajarán a Venezuela para asistir a las víctimas de los sismos

Lee además
Personas son vistas sobre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira.

El reloj corre entre ruinas: la búsqueda y las cifras que mantienen en vilo a Venezuela y Argentina
Más de 700 cajas y seis pallets: la masiva respuesta de Mendoza para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

La solidaridad de Mendoza llega a Venezuela con un masivo envío de donaciones

Las Más Leídas

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El Mundial 2026 no fue lo que se esperaba para los ecuatorianos. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: terminó el sueño para Ecuador que no pudo con un devastador México

Tour Bodeguero.

Godoy Cruz abre las puertas del Gambarte: cuánto cuesta recorrer el estadio y vivir la experiencia bodeguera

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Un jardín comunitario de Las Heras pide ayuda urgente para evitar el corte de gas y sostener su comedor

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son