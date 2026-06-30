Godoy Cruz abre las puertas del Gambarte: cuánto cuesta recorrer el estadio y vivir la experiencia bodeguera

El estadio Feliciano Gambarte ya no será únicamente el escenario de los partidos de Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba . A partir de una nueva propuesta impulsada por el club, socios, mendocinos y turistas podrán recorrer sus instalaciones, conocer su historia y vivir experiencias que combinan fútbol, vino y gastronomía en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia.

La iniciativa busca acercar el patrimonio del Expreso a toda la comunidad a través de tres propuestas diferentes: Tour Gambarte , Asado Bodeguero y Fútbol & Malbec , pensadas para públicos diversos, desde fanáticos del Tomba hasta visitantes que desean conocer otra faceta de Mendoza.

El recorrido forma parte de una estrategia con la que la institución busca posicionar al Gambarte también como un atractivo turístico y cultural.

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Un recorrido para descubrir la historia del Tomba desde adentro

La experiencia principal es el Tour Gambarte, una visita guiada por los sectores más representativos del estadio Feliciano Gambarte, donde los asistentes conocen la historia del club, recorren espacios emblemáticos y finalizan la actividad brindando con una copa de vino mendocino.

El tour se realiza todos los viernes a las 13.30 y está abierto al público en general. Los valores son:

Menores de 18 años: $15.000 (incluye alfajor).

(incluye alfajor). Mayores: $30.000 (incluye copa de vino).

(incluye copa de vino). Socio Pleno: $15.000 .

. Socio Bodeguero: $20.000.

Además, las instituciones educativas podrán realizar visitas gratuitas con grupos de hasta 30 alumnos, coordinando previamente el horario según disponibilidad.

Los socios pueden reservar su lugar a través de la plataforma bodegueros.ar, mientras que el público general puede inscribirse mediante los canales oficiales del Tour.

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"Queremos que el Gambarte también forme parte del turismo mendocino"

El encargado de llevar adelante la experiencia es Federico Robert, guía del Tour Gambarte, quien desde hace tres años realiza recorridos vinculados a la historia de Godoy Cruz y desde hace apenas un mes incorporó el estadio a las visitas gracias al acompañamiento de la institución.

"Durante tres años hice recorridos por la sede social del club de manera independiente. Hace un mes el club nos permitió abrir las puertas del Feliciano Gambarte para involucrarlo también dentro del turismo mendocino", explicó.

Para Robert, la reapertura del estadio significó una oportunidad para mostrar una faceta que muchas veces queda opacada por lo deportivo. "El club reúne muchísimos factores para destacar. No solamente en lo futbolístico, sino también en lo social, lo cultural, lo histórico y lo pasional".

Un tour pensado para hinchas... y también para quienes no lo son

Aunque la propuesta nació con la idea de acercar el estadio a los propios hinchas, el objetivo hoy es mucho más amplio. Robert asegura que el recorrido está diseñado para cualquier visitante, sin importar su edad, nacionalidad o equipo de fútbol.

"La idea es derribar los muros que hoy existen alrededor del fútbol, como la violencia o la xenofobia. Cualquier persona, sea de Mendoza, San Juan o Inglaterra, puede venir a conocer esta historia."

El guía incluso considera que este tipo de iniciativas deberían replicarse en otras instituciones deportivas. "Cada club debería poner en valor su historia. Los clubes son mucho más que fútbol: representan fraternidad, trabajo colectivo y valores que hoy son muy necesarios."

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Asado Bodeguero: fútbol y gastronomía en una misma experiencia

Para quienes buscan una propuesta más completa, Godoy Cruz también ofrecerá el Asado Bodeguero. La actividad incluye:

Recorrido guiado por la sede social y sectores históricos del club;

Degustación de vinos premium mendocinos;

Entrada de charcutería;

Asado a leña con distintos cortes y verduras;

Frutas de estación y espumante como cierre.

El valor de esta experiencia será de $100.000.

Fútbol & Malbec: vivir un partido desde otra perspectiva

Otra de las novedades es Fútbol & Malbec, una experiencia especialmente pensada para turistas. La propuesta permite presenciar un partido oficial de Godoy Cruz desde la Platea Norte e incluye:

introducción sobre la historia del club;

fotografía grupal dentro del estadio;

ingreso al partido;

botella de agua;

copa de vino al finalizar el encuentro.

El valor es de $90.000.

La copa de vino y el césped, el momento más especial del recorrido

Consultado sobre cuál es su parte favorita del Tour Gambarte, Robert no duda. "Salir al campo de juego y compartir la copa de vino. Ahí no solamente recordamos partidos importantes, también hablamos del rol social del club, de las familias que crecieron acá y de todo lo que representa esta institución para Mendoza."

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El Gambarte también se suma al City Bus

Como parte de esta apertura hacia el turismo, el estadio Feliciano Gambarte también fue incorporado al recorrido del City Bus que conecta Ciudad con Godoy Cruz.

De esta manera, visitantes y mendocinos podrán incluir el estadio dentro del circuito turístico de la provincia y conocer de cerca uno de los escenarios más representativos del fútbol mendocino.

Porque para Godoy Cruz, el Gambarte ya no es solamente una cancha: es un espacio donde conviven la historia, el deporte, la identidad mendocina y, ahora también, una nueva manera de recibir a quienes quieran descubrirlo desde adentro.