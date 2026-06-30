Trail Running: dos mendocinos volverán a desafiar una de las carreras más extremas del mundo

Mendoza, a mediados de agosto, volverá a estar representada en la élite del Trail Running mundial. Los mendocinos Martín Balliro y Chila Pérez Marti fueron seleccionados para participar nuevamente en la PTL (La Petite Trotte à Léon) , una de las competencias de ultra distancia por montaña más duras y prestigiosas del planeta, que integra el calendario del Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) y recorre los imponentes paisajes de Francia, Italia y Suiza .

La edición 2026 tendrá un valor especial para los representantes mendocinos. Será la segunda vez consecutiva que la organización los elige para formar parte de una carrera que cuenta con un proceso de selección extremadamente exigente y que reúne únicamente a equipos con una destacada trayectoria en el trail running internacional.

La presencia de Balliro y Pérez Marti vuelve a colocar a Mendoza en el mapa mundial de la disciplina y confirma el crecimiento del trail running argentino en los escenarios más importantes del planeta.

Trail Running: los primeros argentinos en completar la PTL

El antecedente que alimenta la ilusión es histórico. En 2024, ambos atletas lograron completar la PTL y se transformaron en los primeros argentinos en finalizar esta competencia, un logro inédito para el deporte nacional en una prueba considerada por especialistas como una de las más difíciles del mundo.

La PTL propone un recorrido cercano a los 300 kilómetros, con más de 25.000 metros de desnivel positivo, atravesando senderos técnicos, glaciares y pasos de alta montaña en formato non-stop, donde durante varios días los competidores ponen a prueba su resistencia física, fortaleza mental, capacidad estratégica y trabajo en equipo.

Infinitas gracias a todos los q estuvieron cada segundo, cada kilómetro acompañándonos!! Para no

Martín Balliro: "Queremos seguir demostrando que desde Mendoza se puede competir con la élite"

"Volver a representar a Mendoza y a la Argentina en una carrera como la PTL es un orgullo enorme. Detrás de esta oportunidad hay muchos años de entrenamiento, esfuerzo y una pasión inmensa por la montaña. Haber sido seleccionados nuevamente demuestra que el trabajo que venimos haciendo va por el camino correcto", expresó Martín Balliro.

El atleta mendocino recordó además el logro conseguido hace dos años: "En 2024 logramos completar la carrera y convertirnos en los primeros argentinos en la historia en finalizar la PTL. Eso ya era un sueño cumplido, pero volver a estar en la línea de largada nos motiva todavía más. Queremos seguir demostrando que desde Mendoza también se puede competir al máximo nivel del trail running mundial."

Por último, Balliro aseguró que el desafío será nuevamente extremo: "Sabemos que será una prueba durísima, con cientos de kilómetros, miles de metros de desnivel y varios días en la montaña, donde no solo cuenta el físico, sino también la cabeza, la estrategia y el compañerismo. Vamos con la ilusión de dejar otra vez bien representada a nuestra provincia y a todo el país."