La Lepra y una pregunta certera para el hincha ¿Cuál debe ser el gran objetivo en lo que queda de 2026?

El hincha del Club Sportivo Independiente Rivadavia sabe mejor que nadie lo que costó llegar hasta acá. Fueron años de espera, de golpes, de pelear desde abajo y de soñar con volver a ser protagonista. Hoy la realidad es completamente distinta. La Lepra dejó de conformarse con competir y se acostumbró a ganar, a pelear arriba y a ilusionar a toda Mendoza. Pero el verdadero desafío recién comienza: transformar un gran presente en un año histórico.

Después de un primer semestre brillante, el equipo de Alfredo Berti afrontará meses que pueden marcar un antes y un después en la vida del club. El calendario no da respiro y cada competencia representa una ilusión distinta para los hinchas.

Primero llegará la Copa Argentina , con el cruce frente a Tigre , un torneo que la Lepra ya sabe lo que es conquistar y que vuelve a presentarse como una gran oportunidad. Luego aparecerá la Supercopa Argentina frente a Estudiantes , una final a partido único que puede sumar otra estrella a las vitrinas del club. Más adelante será el turno de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense , uno de los desafíos más importantes de toda su historia. Y, como si fuera poco, también estará el inicio del Clausura , sin perder de vista una tabla anual que puede volver a depositar al equipo en la máxima competencia continental.

La tabla anual puede valer tanto como un campeonato

Aunque las copas se lleven gran parte de la atención, la tabla anual será determinante. Mantenerse en los primeros puestos significaría volver a clasificar a la Copa Libertadores 2027, un objetivo que hace apenas unos años parecía imposible y que hoy está al alcance de un plantel que demostró estar preparado para competir con cualquiera.

Por eso surge una pregunta que seguramente divide a los hinchas ¿Hay que apostar todas las fichas a la Libertadores? ¿Conviene priorizar un nuevo título nacional? ¿O el verdadero éxito será consolidar a Independiente Rivadavia entre los mejores equipos del país clasificando nuevamente a una copa internacional?

Los refuerzos también marcarán la ambición del club

El mercado de pases será otra de las grandes claves del semestre. La dirigencia y Alfredo Berti deberán definir qué plantel quieren construir para afrontar semejante calendario. No será lo mismo reforzarse para sostener una buena campaña en la tabla anual que hacerlo con la convicción de pelear la Copa Libertadores, defender la Copa Argentina, disputar la Supercopa y competir por el Clausura al mismo tiempo.

En ese escenario también aparece una incógnita central ¿Seguirá Sebastián Villa? La continuidad de la principal figura del equipo puede modificar por completo la planificación deportiva y también el mensaje que el club le envíe a sus hinchas. Porque, muchas veces, los refuerzos terminan reflejando cuáles son los verdaderos objetivos de una institución.

Villa, Berti y el desafío de no elegir una sola competencia

El futuro de Sebastián Villa será seguido de cerca por todos los hinchas. Si continúa, Independiente Rivadavia mantendrá a uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. Si finalmente aparece una oferta que lo aleje del club, Berti tendrá que reinventar un equipo que encontró una identidad muy marcada alrededor de su figura.

Pero el mayor trabajo del entrenador será otro: administrar cargas, mantener la intensidad y convencer al plantel de que no hace falta elegir una sola competencia. Este grupo se ganó el derecho de ilusionarse con todas.

Hincha de la Lepra, ahora la decisión es tuya

Pocas veces Independiente Rivadavia llegó a un segundo semestre con tantas puertas abiertas. Hay una final por jugar, una Copa Libertadores para seguir soñando, una Copa Argentina que invita a creer, un Clausura para volver a ser protagonista y una tabla anual que puede asegurar otro año internacional.

Quizás la respuesta correcta sea que el gran objetivo de la Lepra es no renunciar a ninguno. Porque este equipo ya demostró que está preparado para competir en los escenarios más importantes y porque, cuando un club atraviesa el mejor momento de su historia, conformarse deja de ser una opción.

Ahora queremos leer tu opinión. Si fueras Alfredo Berti, ¿qué priorizarías? ¿Irías con todo por la Copa Libertadores, defenderías la Copa Argentina, apostarías a ganar la Supercopa, pelearías el Clausura o pondrías todas las energías en asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual? El debate está abierto.