Básquet: San José golpeó primero, le ganó el clásico a Atenas y quedó a un triunfo del título

La final de la Superliga Femenina de básquet de Mendoza comenzó con una sonrisa para el Club Unión Deportiva San José. El conjunto dirigido por Facundo Di Nasso superó 69-48 a Atenas Sport Club en el estadio Mario Díaz, se quedó con el primer punto de la serie y quedó a un triunfo de levantar el título.

Aunque el marcador final mostró una diferencia de 21 puntos , el desarrollo del encuentro fue mucho más equilibrado durante gran parte de la noche. Recién en el último parcial, el Santo logró imponer su intensidad defensiva y una mayor eficacia ofensiva para quebrar definitivamente el partido.

El comienzo fue muy parejo y con bajos porcentajes de efectividad. Ninguno de los dos equipos logró despegarse en el marcador durante los primeros minutos, aunque San José encontró respuestas en Sol Quiroga para cerrar mejor el primer cuarto y tomar una ventaja de 18-13 .

En el segundo período, el local llegó a sacar siete puntos de diferencia, pero Atenas reaccionó gracias al aporte de su banco de suplentes y volvió a ponerse en partido. Con los aportes de Florencia Araoz, Brandi y Belelli , el Apache se fue al descanso largo apenas tres puntos abajo ( 32-29 ).

Tras el entretiempo, Cabral comenzó a ganar protagonismo en la pintura y San José volvió a estirar la diferencia. Sin embargo, Atenas respondió nuevamente y llegó al último cuarto con chances concretas de dar pelea.

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Un último cuarto demoledor sentenció el clásico

Cuando el partido parecía encaminado a un cierre ajustado, San José cambió por completo el ritmo del encuentro. El equipo de Facundo Di Nasso construyó una defensa casi perfecta, limitó al mínimo a su rival y dominó ambos costados de la cancha.

Con un parcial de 20-3 en el último cuarto, el Santo terminó de romper el partido y transformó un desarrollo equilibrado en una contundente victoria. Atenas apenas pudo convertir tres puntos en los diez minutos finales, todos desde la línea de tiros libres, y nunca encontró respuestas para volver a meterse en juego.

Las figuras del Santo

El triunfo de San José tuvo varios puntos altos. Candela Cabral volvió a ser determinante con 14 puntos, 16 rebotes, cuatro asistencias y cinco faltas recibidas, quedando muy cerca de conseguir un triple-doble.

También se destacaron Sol Quiroga, con 14 puntos y ocho rebotes, y Luján Sánchez, que aportó puntos importantes en los momentos decisivos para consolidar la victoria.

En Atenas, la figura fue Florencia Araoz, máxima anotadora del encuentro con 21 puntos, además de tres rebotes y dos asistencias, aunque su producción no alcanzó para evitar la derrota.

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La serie continuará el sábado

Con este resultado, San José quedó 1-0 arriba en la serie final y buscará liquidar la definición el próximo sábado, cuando visite a Atenas Sport Club en el Pedemonte desde las 20:30hs.

Por su parte, el Apache estará obligado a ganar para igualar la serie y forzar un tercer y definitivo partido en la lucha por el campeonato de la Superliga Femenina de Mendoza.

La síntesis

Unión Deportiva San José (69): Luján Sánchez (10); Sol Quiroga (14); Olivia Griffa (3); Victoria Zogbe (6); Lourdes Cabral (14) (FI). DT: Facundo Di Nasso.

Ingresos: Antonella Cavallera (0); María Sol Mignani (0); Gabriela Herrera (0); Natacha Perez (7); Renata Serangeli (9); Sofía García Balleri (6) y Amparo Martinez (0).

Atenas Sport Club (48): Fabiola Angileri (0); María José Belelli (13); Romina Huidobro (2); Carolina Zeitune (2) y Florencia del Pilar Araoz (21) (FI). DT: Martín Ramos.

Ingresos: Camila Brandi (6); Victoria Ortega (2); Silvana Mellado (0); Julieta Cano (2); Sol Perea (0) y Valentina Cantón (0).

Parciales: 18-13, 14-16, 17-16 y 20-3.

Tiros libres: U.D.San José 21/29 – Atenas Sport Club 11/13.

Estadio: Mario Diaz (Guaymallén, Mendoza).

Fotos: FMB