Mundial 2026: Brasil pierde a otra figura y podría perderse lo que resta del torneo

Lucas Paquetá salió lesionado frente a Japón y en Brasil temen que no pueda volver a jugar en el Mundial 2026.

Brasil consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón , pero la alegría quedó rápidamente opacada por una nueva preocupación. Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular y podría perderse lo que resta de la Copa del Mundo , en una baja que complica los planes de Carlo Ancelotti .

El mediocampista sintió una molestia en el muslo izquierdo sobre el cierre del primer tiempo, cuando intentó disputar una pelota cerca del área japonesa. Aunque logró llegar al vestuario por sus propios medios, ya no regresó para disputar el complemento y fue reemplazado por Endrick .

La lesión del volante llega en un momento inoportuno para la Canarinha , que ya había perdido a Raphinha por un problema muscular sufrido durante la fase de grupos.

Con dos piezas importantes afectadas físicamente, Ancelotti deberá rearmar el equipo para afrontar el compromiso del próximo domingo frente a Noruega , por un lugar en los cuartos de final.

Si bien todavía resta conocer el parte médico oficial, las primeras sensaciones no son alentadoras y todo indica que Paquetá tendría comprometida su participación en lo que queda del torneo.

Endrick aprovechó su oportunidad

La salida del mediocampista le abrió la puerta a Endrick, quien ingresó para disputar el segundo tiempo y dejó una buena imagen. El delantero del Real Madrid participó activamente en ataque, se entendió bien con Vinicius Jr. y generó varias situaciones de peligro, aunque le faltó precisión para definir las jugadas.

Brasil logró revertir el encuentro después de comenzar abajo en el marcador por el gol de Kaishu Sano. En el complemento aparecieron Casemiro, con un cabezazo para igualar el partido, y Gabriel Martinelli, autor del tanto que selló la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2072060218955960447&partner=&hide_thread=false LUCAS PAQUETÁ ESTÁ CASI DESCARTADO DE LA COPA DEL MUNDO POR UNA LESIÓN MUSCULAR.



Tiene para UN MES de recuperación, pero la CBF sueña con que sea SUPLENTE en una hipotética FINAL.



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Las alternativas que analiza Ancelotti

De cara al duelo frente a Noruega, Carlo Ancelotti deberá encontrar un reemplazante para Paquetá y no le faltan variantes. Neymar, ya recuperado de un desgarro, espera su oportunidad desde el banco y podría reaparecer. Además, el entrenador italiano analiza apostar por Endrick, Matheus Cunha o incluso modificar el esquema para jugar con Igor Thiago como referencia ofensiva.

Otra alternativa es Gabriel Martinelli, que respondió con un gol ante Japón y demostró que también puede desempeñarse por el centro del ataque. La evolución de Paquetá durante las próximas horas será determinante, aunque en Brasil crece la preocupación por perder a otra de sus figuras en la recta decisiva del Mundial 2026.