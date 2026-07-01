Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 1 de julio, minuto a minuto

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Día 21 del Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 1 de julio

En la continuidad de la Copa del Mundo 2026, este miércoles 1 de julio se disputará la cuarta jornada de los 16avos de final. La agenda ofrecerá tres encuentros imperdibles, con especial atención a los cruces entre Inglaterra y República del Congo, y Estados Unidos frente a Bosnia, que definirán nuevos clasificados para los octavos de final.

La jornada comenzará a las 13 (hora argentina), cuando Inglaterra busque asegurar su lugar en la siguiente instancia frente a República del Congo, en el Atlanta Stadium. El seleccionado inglés llega como líder del Grupo L, tras cosechar dos victorias y un empate, con Harry Kane como su principal figura ofensiva. Del otro lado estará el mejor tercero del Grupo K, que, pese a una fase de grupos irregular, consiguió un histórico empate 1 a 1 frente a Portugal, resultado que alimenta su ilusión de dar el gran golpe.

El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre México y Ecuador, en un partido programado para el 5 de julio.

Harry Kane - Jude Bellingham - Inglaterra Inglaterra viene intratable con Harry Kane y Jude Bellingham. Foto: Prensa FIFA

Más tarde, desde las 17 (hora argentina), será el turno de Bélgica y Senegal, que se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami. Los Diablos Rojos avanzaron como líderes del Grupo G, aunque dejaron algunas dudas tras sumar dos empates y una contundente victoria por 5 a 1 sobre Nueva Zelanda. Enfrente estará el conjunto africano liderado por Sadio Mané, que no pudo ganar en sus dos primeras presentaciones del Grupo I, pero selló su clasificación como uno de los mejores terceros gracias a una goleada por 5 a 0 sobre Irak.

Quien se imponga en este encuentro enfrentará en los octavos de final, el 4 de julio, al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

La jornada se cerrará a las 21 (hora argentina) con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia, otro duelo decisivo por un lugar en los octavos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino parte como favorito tras finalizar como líder del Grupo D con seis puntos, pese a la derrota sufrida ante Turquía en la última fecha. En tanto, los Dragones Azules llegan tras conseguir una ajustada clasificación como terceros del Grupo B, luego de registrar una victoria, un empate y una derrota.

El cronograma completo de este miércoles 1 de julio en el Mundial 2026: