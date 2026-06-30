Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 30 de junio, minuto a minuto

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Día 20 del Mundial 2026: quiénes juegan este martes 30 de junio

En la continuidad de la Copa del Mundo 2026, este martes 30 de junio se disputará la tercera jornada de los 16avos de final. La agenda ofrecerá tres encuentros de alto voltaje, con especial atención a los cruces entre Francia y Suecia, y México frente a Ecuador, que definirán nuevos clasificados a los octavos de final.

La actividad comenzará desde las 14 (hora argentina), cuando Costa de Marfil y Noruega se enfrenten en el AT&T Stadium de Dallas, en un duelo que promete ser muy parejo. Los Elefantes llegan tras finalizar en el segundo puesto del Grupo E, con dos victorias y una derrota. Del otro lado, el conjunto nórdico clasificó como escolta del Grupo I con seis puntos, producto de dos triunfos consecutivos y una caída frente a Francia en la última fecha.

El ganador de esta llave se medirá en los octavos de final con el vencedor del cruce entre Brasil y Japón, en un partido programado para el próximo 5 de julio.

Japón selección 2026 Japón demostró ser un rival duro y buscará la hazaña ante el pentacampeón del mundo. Foto: Prensa FIFA

A las 18 (hora argentina) será el turno de la subcampeona del mundo, Francia, que enfrentará a Suecia en el NRG Stadium de Houston. El conjunto galo parte como favorito luego de completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias que le permitieron finalizar como líder del Grupo I. Enfrente estará el seleccionado de las Tres Coronas, que avanzó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del Grupo F.

Quien se imponga en este encuentro enfrentará en los octavos al ganador del duelo entre Alemania y Paraguay, previsto para el 4 de julio.

La jornada se cerrará desde las 22 (hora argentina) con un atractivo enfrentamiento entre dos selecciones latinoamericanas. México, líder invicto del Grupo A tras ganar sus tres partidos, se medirá con el Ecuador dirigido por Sebastián Beccacece, que consiguió una clasificación histórica al derrotar por 2 a 1 a Alemania en la última fecha del Grupo E. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El vencedor de este cruce se enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre Inglaterra y República del Congo, en un encuentro programado para el 5 de julio.

El cronograma completo de este martes 30 de junio en el Mundial 2026: