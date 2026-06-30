Mundial 2026: el bestial historial de la Selección ante rivales africanos que ilusiona antes de Cabo Verde

La Selección Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , en un partido clave para seguir defendiendo la corona. El duelo tendrá además un condimento especial: será el noveno enfrentamiento argentino contra un rival africano en la historia de los Mundiales.

El primer antecedente fue uno de los más recordados. En el partido inaugural de Italia 1990 , la Argentina , vigente campeona del mundo, cayó 1-0 ante Camerún en una de las grandes sorpresas de la historia mundialista. El gol lo marcó François Omam-Biyik y aquel resultado quedó grabado como un golpe inesperado para el equipo de Carlos Bilardo .

Pese a esa derrota, la Albiceleste logró recuperarse, avanzó ronda tras ronda y llegó hasta la final, donde terminó cayendo ante Alemania .

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Nigeria, el rival africano más repetido para la Selección Argentina

Después de Camerún, el rival africano que más veces se cruzó con la Selección Argentina fue Nigeria. El primer duelo fue en Estados Unidos 1994, con triunfo argentino por 2-1, y luego llegó una nueva victoria en Corea-Japón 2002, esta vez por 1-0.

La historia volvió a repetirse en tres Mundiales consecutivos. En Sudáfrica 2010, Argentina ganó 1-0; en Brasil 2014, se impuso 3-2; y en Rusia 2018, logró una victoria agónica por 2-1 gracias al recordado gol de Marcos Rojo, que le permitió clasificar a los octavos de final.

Argelia, el último antecedente antes de Cabo Verde

Además de Nigeria y Camerún, la Selección Argentina también enfrentó a Costa de Marfil en Alemania 2006, con triunfo 2-1 gracias a los goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. El descuento africano fue obra de Didier Drogba.

El antecedente más reciente se dio en este mismo Mundial 2026, cuando la Albiceleste debutó con una contundente victoria 3-0 ante Argelia, con un hat-trick de Lionel Messi. Ahora, frente a Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni buscará estirar su buen historial ante seleccionados africanos y meterse entre los 16 mejores del torneo.

El historial completo de Argentina ante rivales africanos en Mundiales