29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la inteligencia artificial ya eligió al campeón y sorprendió con el destino de Argentina

Una simulación proyectó cómo se desarrollará toda la fase eliminatoria del duro Mundial 2026. Repasá qué dijo de la Selección nacional.

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Por Sitio Andino Deportes

Con los 16avos de final ya definidos, una simulación realizada mediante inteligencia artificial proyectó cómo podría desarrollarse el resto del Mundial 2026. El pronóstico incluye todos los cruces de eliminación directa y deja un escenario que entusiasma a los hinchas de la Selección argentina.

Allí volvería a cruzarse con Australia, tal como ocurrió en Qatar 2022. La predicción marca otro triunfo argentino, esta vez por 2-0, para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

El camino de Argentina hasta la final

La inteligencia artificial imagina que los cuartos de final tendrán un duelo de máxima exigencia frente a Colombia. En un partido muy parejo, la Albiceleste lograría avanzar gracias a una victoria por 1-0, en un encuentro definido por el talento de alguna de sus figuras ofensivas.

En semifinales aparecería el gran clásico sudamericano. La IA proyecta un Brasil vs. Argentina cargado de tensión, que terminaría empatado 1-1 y se resolvería a favor del conjunto de Scaloni en los penales o mediante un gol agónico.

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La final soñada: otra vez Argentina contra Francia

Del otro lado del cuadro, la simulación ubica a Francia como finalista tras eliminar a España. De esa manera, el Mundial tendría un nuevo capítulo de una rivalidad que marcó las últimas Copas del Mundo.

La inteligencia artificial pronostica un triunfo argentino 2-1, resultado que le permitiría conquistar el bicampeonato mundial y obtener la cuarta estrella de su historia.

Qué otros resultados anticipó la IA

Entre los cruces destacados, la simulación proyecta las clasificaciones de Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Inglaterra, Colombia, Suiza, Costa de Marfil y Ecuador, además del triunfo de Canadá, único resultado que ya se cumplió tras la victoria por 1-0 sobre Sudáfrica.

Aunque se trata únicamente de una proyección estadística basada en rendimiento, jerarquía de los planteles, actualidad y cuadro de competencia, la inteligencia artificial dejó un pronóstico que ilusiona a todos los argentinos: la Scaloneta volvería a levantar la Copa del Mundo.

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