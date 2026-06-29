Mundial 2026: Bielsa se va de Uruguay tras la dura eliminación y prepara una conferencia explosiva

Mundial 2026. Marcelo Bielsa dejará su cargo como entrenador de Uruguay tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa se prepara para cerrar su etapa como entrenador de la Selección uruguaya , luego de una participación muy pobre en el Mundial 2026 , donde la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos y ni siquiera logró meterse entre los mejores terceros.

El técnico argentino brindará una conferencia de prensa este martes 30 de junio, desde las 18 , en el estadio Centenario de Montevideo , donde se espera que anuncie su salida del cargo.

La eliminación golpeó fuerte al fútbol uruguayo. El equipo apenas consiguió dos empates y una derrota en la fase de grupos, resultado que terminó de acelerar el desgaste de un ciclo que ya llegaba cuestionado.

Bielsa había asumido en mayo de 2023 y tuvo buenos momentos, especialmente en la Copa América , donde Uruguay fue tercero tras eliminar a Brasil por penales y vencer a Canadá en la definición por el bronce.

Sin embargo, el vínculo con parte del plantel comenzó a deteriorarse con el correr de los meses. Las críticas de Luis Suárez marcaron un quiebre fuerte, al cuestionar las formas del entrenador y su relación con los futbolistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2071355585010839994&partner=&hide_thread=false "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada". Por más que sonara exagerado e infausto, así eligió cerrar Marcelo Bielsa su ciclo en Uruguay. No seguirá al frente de la selección tras la temprana eliminación en la fase de grupos. Cabizbajo, como estuvo durante todo el… pic.twitter.com/xAK8An4hwH — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

El Mundial 2026 terminó de condenar a Bielsa

Uruguay llegó al Mundial con dudas y nunca logró encontrar funcionamiento. Empató ante Arabia Saudita, igualó luego frente a Cabo Verde y terminó cayendo contra España, en una actuación que dejó muchas críticas.

La decisión de devolverle la titularidad a Fernando Muslera tampoco salió bien, ya que el arquero quedó apuntado por errores importantes durante la competencia.

Tras la eliminación, referentes históricos como Diego Lugano y Sebastián Abreu cuestionaron duramente el proceso. Ahora, todo apunta a que Bielsa pondrá punto final a su ciclo en Uruguay, en una conferencia que promete dejar mucha tela para cortar.