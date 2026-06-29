29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Bielsa se va de Uruguay tras la dura eliminación y prepara una conferencia explosiva

El DT de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, hablará luego de la terrible caída en el duro Mundial 2026. Repasá lo que se viene.

Mundial 2026. Marcelo Bielsa dejará su cargo como entrenador de Uruguay tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026. Marcelo Bielsa dejará su cargo como entrenador de Uruguay tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Por Sitio Andino Deportes

Marcelo Bielsa se prepara para cerrar su etapa como entrenador de la Selección uruguaya, luego de una participación muy pobre en el Mundial 2026, donde la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos y ni siquiera logró meterse entre los mejores terceros.

La eliminación golpeó fuerte al fútbol uruguayo. El equipo apenas consiguió dos empates y una derrota en la fase de grupos, resultado que terminó de acelerar el desgaste de un ciclo que ya llegaba cuestionado.

Un ciclo que se rompió en el peor momento

Bielsa había asumido en mayo de 2023 y tuvo buenos momentos, especialmente en la Copa América, donde Uruguay fue tercero tras eliminar a Brasil por penales y vencer a Canadá en la definición por el bronce.

Sin embargo, el vínculo con parte del plantel comenzó a deteriorarse con el correr de los meses. Las críticas de Luis Suárez marcaron un quiebre fuerte, al cuestionar las formas del entrenador y su relación con los futbolistas.

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El Mundial 2026 terminó de condenar a Bielsa

Uruguay llegó al Mundial con dudas y nunca logró encontrar funcionamiento. Empató ante Arabia Saudita, igualó luego frente a Cabo Verde y terminó cayendo contra España, en una actuación que dejó muchas críticas.

La decisión de devolverle la titularidad a Fernando Muslera tampoco salió bien, ya que el arquero quedó apuntado por errores importantes durante la competencia.

Tras la eliminación, referentes históricos como Diego Lugano y Sebastián Abreu cuestionaron duramente el proceso. Ahora, todo apunta a que Bielsa pondrá punto final a su ciclo en Uruguay, en una conferencia que promete dejar mucha tela para cortar.

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