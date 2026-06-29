Mundial 2026: los 10 récords históricos que ya se rompieron y que tienen a Messi como gran protagonista

Mundial 2026. La fase de grupos dejó récords históricos dentro y fuera de la cancha, con Lionel Messi como una de las grandes figuras del torneo.

El Mundial 2026 de Fútbol ya quedó en los libros de historia antes del inicio de la fase eliminatoria. La ampliación a 48 selecciones provocó una primera ronda repleta de cifras inéditas, mientras que Lionel Messi volvió a escribir su nombre entre los grandes récords de todos los tiempos.

1- La fase de grupos más grande de la historia

Con 72 partidos disputados durante 17 días , el Mundial estrenó un formato inédito gracias a la participación de 48 selecciones.

2- Récord absoluto de espectadores

Más de 3.605.000 personas asistieron a los estadios, superando el récord que pertenecía a Estados Unidos 1994.

3- El Azteca hizo historia otra vez

El histórico estadio mexicano se convirtió en el único escenario que albergó tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

4- Un debut con tres expulsados

El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica dejó una marca inédita con tres tarjetas rojas.

5- Messi, máximo goleador de los Mundiales

Con sus seis goles en la fase de grupos, Lionel Messi alcanzó los 19 tantos mundialistas, superó a Miroslav Klose y quedó como el máximo goleador de la historia de la competencia.

6- El triplete más veterano

El hat-trick frente a Argelia convirtió a Messi, con 38 años y 357 días, en el futbolista de mayor edad en marcar tres goles en un partido mundialista.

7- El jugador con más victorias

El capitán argentino también llegó a 19 triunfos en Copas del Mundo y pasó a liderar ese ranking histórico.

8- Cristiano también hizo historia

El portugués marcó ante Uzbekistán y se convirtió en el único jugador que anotó en seis Mundiales diferentes.

9- Los entrenadores más veteranos

La marca de Otto Rehhagel quedó atrás gracias a Hugo Broos, Miroslav Koubek y Dick Advocaat, quien estableció el nuevo récord con 78 años.

10- Una actuación inolvidable bajo los tres palos

El arquero de Curazao, Eloy Room, registró 15 atajadas frente a Ecuador, la mayor cantidad en un partido de Mundial durante los 90 minutos reglamentarios.

Messi vuelve a dominar los libros de historia

Más allá de los récords colectivos que dejó el nuevo formato, Lionel Messi fue el gran protagonista de la fase de grupos. El capitán argentino no solo lideró a la Scaloneta hacia los 16avos de final con puntaje ideal, sino que además rompió tres marcas históricas y ratificó que sigue ampliando su legado en las Copas del Mundo.