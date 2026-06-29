Mundial 2026: los 10 récords históricos que ya se rompieron y que tienen a Messi como gran protagonista

El Mundial 2026 de Fútbol ya quedó en los libros de historia antes del inicio de la fase eliminatoria. La ampliación a 48 selecciones provocó una primera ronda repleta de cifras inéditas, mientras que Lionel Messi volvió a escribir su nombre entre los grandes récords de todos los tiempos.
El hat-trick frente a Argelia convirtió a Messi, con 38 años y 357 días, en el futbolista de mayor edad en marcar tres goles en un partido mundialista.
7- El jugador con más victorias
El capitán argentino también llegó a 19 triunfos en Copas del Mundo y pasó a liderar ese ranking histórico.
8- Cristiano también hizo historia
El portugués marcó ante Uzbekistán y se convirtió en el único jugador que anotó en seis Mundiales diferentes.
9- Los entrenadores más veteranos
La marca de Otto Rehhagel quedó atrás gracias a Hugo Broos, Miroslav Koubek y Dick Advocaat, quien estableció el nuevo récord con 78 años.
10- Una actuación inolvidable bajo los tres palos
El arquero de Curazao, Eloy Room, registró 15 atajadas frente a Ecuador, la mayor cantidad en un partido de Mundial durante los 90 minutos reglamentarios.
Messi vuelve a dominar los libros de historia
Más allá de los récords colectivos que dejó el nuevo formato, Lionel Messi fue el gran protagonista de la fase de grupos. El capitán argentino no solo lideró a la Scaloneta hacia los 16avos de final con puntaje ideal, sino que además rompió tres marcas históricas y ratificó que sigue ampliando su legado en las Copas del Mundo.