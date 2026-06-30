30 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: graves incidentes en Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos

La dura eliminación de la Selección de Países Bajos en el exigente Mundial 2026 trajo aparejado el descontrol en ese país. Mirá qué pasó.

Los neerlandeses se despídieron del Mundial 2026.

Los neerlandeses se despídieron del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó uno de los grandes batacazos del torneo, sino que también provocó una noche de tensión en Países Bajos. Luego de que el conjunto africano eliminara a los neerlandeses en la definición por penales, se registraron graves disturbios en distintas ciudades, especialmente en La Haya, donde la policía debió desplegar un importante operativo para contener los enfrentamientos.

Marruecos volvió a sorprender y eliminó a Países Bajos en los penales

El seleccionado dirigido por Mohamed Ouahbi igualó 1-1 durante los 120 minutos y terminó imponiéndose 3-2 en la definición desde los doce pasos para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026. Durante el tiempo reglamentario, Cody Gakpo adelantó a Países Bajos a los 27 minutos del segundo tiempo, pero cuando el equipo europeo acariciaba la clasificación apareció Issa Diop, que a los 46 minutos conectó un cabezazo para establecer el empate y llevar la serie al alargue.

En los penales, el arquero Yassine Bounou volvió a convertirse en héroe al contener uno de los remates neerlandeses, mientras que Quinten Timber desvió su disparo y Justin Kluivert estrelló el suyo contra un palo. Del lado marroquí convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari, sellando una clasificación histórica. Ahora, Marruecos enfrentará a Canadá en los octavos de final.

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La Haya fue el escenario de los peores incidentes

La euforia por la clasificación se trasladó rápidamente a las calles de Países Bajos, donde vive una importante comunidad de origen marroquí. Los hechos más graves ocurrieron en el barrio Schilderswijk, en La Haya, donde los festejos terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Ante la escalada de violencia, la policía desplegó camiones hidrantes, efectivos antidisturbios y un amplio operativo para dispersar a los grupos involucrados y evitar que los desmanes continuaran durante la noche.

El Gobierno desplegó un fuerte operativo tras la eliminación neerlandesa

De acuerdo con el diario De Telegraaf, el Ministerio de Seguridad organizó operativos en distintos puntos del país para impedir nuevos enfrentamientos entre simpatizantes de Países Bajos y Marruecos. El objetivo fue recuperar el orden público luego de una jornada cargada de tensión, marcada por la eliminación del seleccionado neerlandés y la histórica clasificación del conjunto africano.

El triunfo de Marruecos volvió a demostrar el crecimiento del fútbol del país africano en la escena internacional, aunque fuera del campo de juego la celebración quedó empañada por los disturbios registrados en territorio neerlandés, donde las autoridades continuaban trabajando para evitar nuevos episodios de violencia.

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