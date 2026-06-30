Mundial 2026: graves incidentes en Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos

La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó uno de los grandes batacazos del torneo, sino que también provocó una noche de tensión en Países Bajos. Luego de que el conjunto africano eliminara a los neerlandeses en la definición por penales, se registraron graves disturbios en distintas ciudades, especialmente en La Haya, donde la policía debió desplegar un importante operativo para contener los enfrentamientos.
Marruecos volvió a sorprender y eliminó a Países Bajos en los penales
En los penales, el arquero Yassine Bounou volvió a convertirse en héroe al contener uno de los remates neerlandeses, mientras que Quinten Timber desvió su disparo y Justin Kluivert estrelló el suyo contra un palo. Del lado marroquí convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari, sellando una clasificación histórica. Ahora, Marruecos enfrentará a Canadá en los octavos de final.
#AHORA | Incidentes en La Haya entre hinchas neerlandeses y de Marruecos por la eliminación de los Países Bajos en el Mundial. Camión hidrante dispara para dispersar a los fanáticos. pic.twitter.com/BL8i8qWgLk
La euforia por la clasificación se trasladó rápidamente a las calles de Países Bajos, donde vive una importante comunidad de origen marroquí. Los hechos más graves ocurrieron en el barrio Schilderswijk, en La Haya, donde los festejos terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Ante la escalada de violencia, la policía desplegó camiones hidrantes, efectivos antidisturbios y un amplio operativo para dispersar a los grupos involucrados y evitar que los desmanes continuaran durante la noche.
El Gobierno desplegó un fuerte operativo tras la eliminación neerlandesa
El triunfo de Marruecos volvió a demostrar el crecimiento del fútbol del país africano en la escena internacional, aunque fuera del campo de juego la celebración quedó empañada por los disturbios registrados en territorio neerlandés, donde las autoridades continuaban trabajando para evitar nuevos episodios de violencia.