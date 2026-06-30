30 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

La mujer de 59 años, que era buscada desde la noche del sábado, fue encontrada sin vida este martes en inmediaciones del Canal Babacci, en San Rafael.

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

El hallazgo se produjo alrededor de las 12.30, luego de un amplio operativo de rastrillaje del que participaron efectivos de distintas dependencias policiales, Cuerpos Especiales y otros organismos afectados a la búsqueda.

Tras el hallazgo, se desplegó en el lugar personal de Relaciones con la Comunidad, que brindó contención y asistencia a los familiares de la víctima. En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes - Ilustrativa.

En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes - Ilustrativa.

La desaparición de Elizabeth Vela

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público Fiscal, Elizabeth Vela había salido de su domicilio cerca de las 23.30 del sábado y, desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero.

Según los datos incorporados al expediente judicial, la mujer atravesaba un cuadro de depresión, circunstancia que había sido informada por las autoridades durante el operativo de búsqueda.

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