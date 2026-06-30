Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

La búsqueda de Elizabeth Vela , la mujer de 59 años que era intensamente buscada en San Rafael , tuvo el peor desenlace este martes, cuando efectivos policiales encontraron su cuerpo sin vida en inmediaciones del Canal Babacci a metros de la Ruta 167.

El hallazgo se produjo alrededor de las 12.30, luego de un amplio operativo de rastrillaje del que participaron efectivos de distintas dependencias policiales, Cuerpos Especiales y otros organismos afectados a la búsqueda.

Tras el hallazgo, se desplegó en el lugar personal de Relaciones con la Comunidad , que brindó contención y asistencia a los familiares de la víctima. En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.

La desaparición de Elizabeth Vela

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público Fiscal, Elizabeth Vela había salido de su domicilio cerca de las 23.30 del sábado y, desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero.

Según los datos incorporados al expediente judicial, la mujer atravesaba un cuadro de depresión, circunstancia que había sido informada por las autoridades durante el operativo de búsqueda.