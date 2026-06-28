28 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael mantiene abiertas las Casas de Pausa y Encuentro ante las bajas temperaturas

Los asistentes en San Rafael pueden descansar, utilizar los sanitarios, calentar agua, preparar alimentos y participar de actividades culturales y recreativas.

Casas de Pausa y Encuentro en San Rafael.

Casas de Pausa y Encuentro en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio de San Rafael recordó que continúan funcionando las Casas de Pausa y Encuentro, espacios gratuitos destinados a quienes deben permanecer varias horas en el centro de la Ciudad antes de regresar a sus hogares.

El programa es impulsado por la Dirección de Relaciones con la Comunidad y está orientado especialmente a vecinos de distritos y zonas alejadas que llegan hasta la Ciudad para realizar trámites, asistir a turnos médicos, estudiar o esperar el colectivo de regreso.

Las personas que se acerquen pueden descansar, utilizar los sanitarios, calentar agua para el mate, recalentar o preparar alimentos e incluso cocinar si lo necesitan. De esta manera, evitan permanecer en la vía pública expuestas a las bajas temperaturas.

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Dónde funcionan las Casas de Pausa y Encuentro en San Rafael

  • Una de las sedes está ubicada en Saavedra 273 y permanece abierta de 8 a 18.
  • El segundo espacio funciona en la esquina de San Luis y Comandante Salas, de 8 a 19.

El servicio es gratuito y no requiere inscripción previa. Cualquier persona que necesite un lugar para esperar puede acercarse libremente.

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Talleres y actividades gratuitas en San Rafael

Además de brindar un espacio de resguardo, las dos sedes desarrollan durante la semana distintos talleres y actividades recreativas y culturales abiertas a la comunidad.

En la sede de Saavedra 273 se realizan:

  • Juegos de estación, los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18.

  • Talleres de canto, los martes de 10 a 12 y de 16 a 18.

  • Talleres de tejido, los miércoles de 10 a 12.

En el espacio de San Luis y Comandante Salas se ofrecen:

  • Talleres de tejido, los lunes y jueves de 15 a 18.

  • Estimulación cognitiva, los martes y viernes de 16.30 a 18.30.

  • Folclore, los miércoles y viernes de 10 a 12.

  • Canto, los jueves de 10 a 12.

“El objetivo es que ningún vecino tenga que pasar frío mientras espera un turno, un trámite o el horario de regreso a su distrito, ofreciendo espacios abiertos, accesibles y pensados para acompañar a quienes más lo necesitan”, explicaron desde el Municipio.

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