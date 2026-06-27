Qué es la remediación ambiental y qué hace la CNEA en la mina de uranio de San Rafael Sitio Andino

Tras la explotación de un proyecto minero, los protocolos indican que es necesario realizar lo que se llama remediación ambiental . Se trata de una serie de tareas y procesos para gestionar los pasivos que deja la extracción del uranio . Tal es el caso de Sierra Pintada, en el departamento de San Rafael, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realiza este procedimiento.

Según la entidad, la remediación ambiental se basa en el control de los pasivos como rocas, colas de mineral y aguas residuales. Estas tareas de gestión se realizan bajo normativas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y organismos internacionales como el OIEA.

LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE SIERRA PINTADA ESTÁ EN MARCHA La Comisión Nacional de Energía Atómica continúa avanzando con las tareas de remediación ambiental en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, donde se desarrollaron actividades mineras entre 1975 y 1997. En esta etapa,… pic.twitter.com/7Q5QRFcYlK

REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MINERÍA DEL URANIO La remediación ambiental es el conjunto de acciones técnicas que se realizan tras finalizar la actividad minera para gestionar sus pasivos ambientales. La CNEA es responsable de la gestión y el control de estos pasivos generados por… pic.twitter.com/Tvh6LTO3pQ

Qué tareas de remediación ambiental se realizan en Sierra Pintada, San Rafael

En 1997, las autoridades nacionales decidieron dejar de explotar uranio en Sierra Pintada debido a factores económicos y los valores del mineral en el mercado. El proyecto cuenta con una Licencia de Parada Prolongada y se avanza en la remediación ambiental, en pos de una reactivación a futuro.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio Cantera La Terraza, Sierra Pintada. Sitio Andino

Actualmente la CNEA trabaja para concretar la remediación del agua de cantera y de los residuos sólidos. "A lo largo de los años, a pesar de las ralentizaciones, de la despriorización presupuestaria de las tareas de remediación, se diseñaron y se construyeron laboratorios y componentes para tratar los pasivos históricos ambientales que algunos tienen más de 30 años. Desde que la Secretaría de Asuntos Nucleares, que fue creada en diciembre, una de las prioridades que identificamos es la construcción de licencias en torno a la minería de uranio porque eso impulsaría cadenas de valor que la Argentina está en perfectas condiciones tecnológicas de desarrollar", explicó el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli.

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Para recuperar el agua de cantera es necesario minimizar el contenido de uranio, radio y arsénico, para lo cual la CNEA adaptó una planta de tratamiento para disminuir el uranio en el recurso hídrico y está en construcción la que se destinará al tratamiento de los minerales restantes.

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El agua de cuatro canteras tendrá que pasar por las dos plantas de tratamiento para disminuir el contenido de los tres minerales y posteriormente irá a un dique de decantación para separar los sólidos. Por último, el agua tratada será monitoreada por Irrigación y se destinará al riego del Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE).

La planta de tratamiento de arsénico y radio está en construcción desde los primeros días de mayo. La CNEA planea avanzar en el sistema de riego necesario para, a fines de 2027, comenzar a tratar el agua de las cuatro canteras, con toda la capacidad instalada para completar el proceso de remediación.

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En cambio, con los residuos sólidos la remediación es distinta. Se trata de tambores que serán transportados a la planta de tratamiento de uranio, donde serán lavados con agua de cantera y se compactarán, para que luego se resguarden en depósitos de disposición transitoria.

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El estado del complejo minero fabril, en el cual trabajan 54 personas, es monitoreado periódicamente por un auditor externo, que en este caso es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Con el 80% de su potencial por explotar, Sierra Pintada sigue siendo la mayor reserva de uranio de la Argentina, y es por eso que el gobierno nacional apunta a su reactivación.