Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza

Desde 2009 formó parte de lo que actualmente es PSJ Cobre Mendocino, donde desempeñó un papel fundamental.

La comunidad de Uspallata atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Adriana Schmutz , una de las figuras más reconocidas y respetadas de la localidad. Docente de formación, andinista, defensora del ambiente, promotora del desarrollo local y directora de Relacionamiento de PSJ Cobre Mendocino , dedicó su vida al crecimiento de la comunidad que eligió como hogar.

Madre, abuela y vecina histórica de Uspallata , Schmutz construyó una trayectoria marcada por la vocación de servicio , el amor por la cordillera y una permanente defensa de las oportunidades para su pueblo . Quienes la conocieron coinciden en destacar su fortaleza, sensibilidad y capacidad para tender puentes en momentos complejos.

La montaña fue una de las grandes pasiones de Adriana . A lo largo de su vida alcanzó en diez oportunidades la cumbre del Aconcagua , una hazaña que reflejó su preparación, disciplina y profundo vínculo con la cordillera mendocina. Su destacada trayectoria en actividades de montaña le valió el reconocimiento del Ejército Argentino , que le otorgó el Cóndor Dorado , una distinción excepcional vinculada al mérito en montaña y tradicionalmente reservada al ámbito militar.

Desde 2009 formó parte de lo que actualmente es PSJ Cobre Mendocino , donde desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento del diálogo entre el proyecto y la comunidad local.

psj cobre mendocino, uspallata, adriana schmutz Schmutz construyó una trayectoria marcada por la vocación de servicio, el amor por la cordillera.

Su conocimiento del territorio, su cercanía con los vecinos y su capacidad para escuchar fueron claves para consolidar una relación basada en el respeto y la construcción de consensos. Quienes compartieron trabajo con ella destacan que siempre puso a Uspallata en el centro de cada discusión y decisión.

Además, fue una firme defensora de la posibilidad de desarrollar una actividad minera responsable en Mendoza, convencida de que el crecimiento económico debía traducirse en oportunidades concretas para las familias de su comunidad.

El cuidado del entorno natural ocupó un lugar central en su vida. Schmutz impulsó y acompañó diversas iniciativas contra la caza furtiva y promovió una mirada responsable sobre el uso de la montaña.

"La montaña es para conocerla y hacer uso de ella con total cuidado del ambiente", solía expresar, sintetizando una filosofía de vida basada en el respeto por la naturaleza y la convivencia armónica con el territorio.

psj cobre mendocino, uspallata, adriana schmutz La montaña fue una de las grandes pasiones de Adriana.

El reconocimiento de referentes y vecinos

La partida de Adriana generó numerosas muestras de afecto de parte de dirigentes, colegas, vecinos y exalumnos. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó su liderazgo y compromiso con las causas que consideraba justas.

"Tuve el honor de conocer, aunque poco tiempo, a Adriana y tengo presente lo bien que me impresionó el respeto y la admiración de sus compañeros de equipo y vecinos de Uspallata. Un rasgo claro de su liderazgo, el de una referente que abrazó una causa difícil, las conversaciones incómodas y el trabajo duro", expresó.

En tanto, Mario Lucero, coordinador del Corredor Internacional, resaltó su espíritu solidario y su compromiso con la comunidad. "Fue una mujer muy especial. Valoro mucho su ayuda al prójimo, llevando materiales, alimentos y medicamentos a distintos puestos de la zona. Guerrera hasta el último momento de su vida", señaló.

Adriana Schmutz, uspallata, minería La historia de Adriana Schmutz quedó marcada por la educación, la montaña y el compromiso ambiental.

Los mensajes de despedida también llegaron desde exalumnos y compañeros de trabajo. Luciano, uno de sus antiguos estudiantes, recordó a quien fue su maestra como una mujer que inspiró con su ejemplo y abrió caminos para las nuevas generaciones. Desde el hospital Dr. Luis Chrabalowsky de Uspallata, Sebastián Montaña destacó su entrega y dedicación para construir una comunidad mejor.

Un legado que permanecerá en Uspallata

Desde PSJ Cobre Mendocino expresaron su profundo dolor por la pérdida de quien consideraron una referente imprescindible para la comunidad. "Adriana abrazó las montañas más difíciles y siempre miró desde lo alto con humildad. Fue quien siempre puso a Uspallata primero. Su ejemplo nos hace reconfirmar el camino del diálogo, el respeto y el crecimiento en comunidad", manifestaron.

La historia de Adriana Schmutz quedó marcada por la educación, la montaña, el compromiso ambiental y la defensa de un modelo de desarrollo que buscaba generar oportunidades para los habitantes de Uspallata. Su legado seguirá presente en cada camino que ayudó a abrir y en cada proyecto que impulsó pensando en el futuro de su comunidad.