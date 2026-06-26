26 de junio de 2026
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Minería

Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible y reunirá a los protagonistas de la industria

Las figuras centrales del mundo minero se congregarán en la provincia para analizar el desarrollo y los próximos objetivos. Cuándo será el evento.

Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible y reunirá a los protagonistas de la industria

Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible y reunirá a los protagonistas de la industria

Por Sitio Andino Energía

La provincia de Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible, un evento que reunirá a los referentes del sector par analizar la industria y mostrar los nuevos desarrollos. Se trata de la segunda edición del encuentro, dado que la primera fue en 2024.

La Cumbre busca congregar a los protagonistas de la minería moderna, sostenible e integrada al crecimiento productivo. La nueva edición se realizará los días 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Hotel Hilton Mendoza y convocará a autoridades, empresas, inversores, académicos, organismos internacionales, proveedores y especialistas del sector.

El evento fue confirmado por el Gobernador en el encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina", que se realizó en la ciudad de Los Andes, en Chile.

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Cómo será la segunda edición de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible

El encuentro que se realizará en noviembre se abordarán temas como el fortalecimiento institucional y regulatorio, la sostenibilidad ambiental, la vinculación con las comunidades, el desarrollo de proveedores, la innovación, el financiamiento de proyectos, los mercados de capitales y las oportunidades que presenta la minería para el crecimiento económico y la transición energética. Estas temáticas se abordarán mediante tres ejes generales:

  • Institucionalidad y Gobernanza,
  • Ambiente y Sociedad, y
  • Economía y Finanzas.

Además, Mendoza ya cuenta con avances relación a las iniciativas: Malargüe Distrito Minero Occidental, Mendoza Norte Distrito Minero, The Andean Bridge, desarrollo de proveedores y conocimiento, posicionamiento internacional.

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