Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible y reunirá a los protagonistas de la industria

La provincia de Mendoza será sede de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible , un evento que reunirá a los referentes del sector par analizar la industria y mostrar los nuevos desarrollos. Se trata de la segunda edición del encuentro, dado que la primera fue en 2024.

La Cumbre busca congregar a los protagonistas de la minería moderna, sostenible e integrada al crecimiento productivo. La nueva edición se realizará los días 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Hotel Hilton Mendoza y convocará a autoridades, empresas, inversores, académicos, organismos internacionales, proveedores y especialistas del sector.

El evento fue confirmado por el Gobernador en el encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina" , que se realizó en la ciudad de Los Andes, en Chile.

Mendoza vuelve a estar en el epicentro de la minería mundial. Hoy anuncié que realizaremos la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, el próximo 19 y 20 de noviembre, aprovechando nuestra visita a Chile para participar del encuentro internacional "Cordillera que une:… pic.twitter.com/O9LIrA1o8n

Cómo será la segunda edición de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible

El encuentro que se realizará en noviembre se abordarán temas como el fortalecimiento institucional y regulatorio, la sostenibilidad ambiental, la vinculación con las comunidades, el desarrollo de proveedores, la innovación, el financiamiento de proyectos, los mercados de capitales y las oportunidades que presenta la minería para el crecimiento económico y la transición energética. Estas temáticas se abordarán mediante tres ejes generales:

Institucionalidad y Gobernanza,

Ambiente y Sociedad, y

Economía y Finanzas.

Además, Mendoza ya cuenta con avances relación a las iniciativas: Malargüe Distrito Minero Occidental, Mendoza Norte Distrito Minero, The Andean Bridge, desarrollo de proveedores y conocimiento, posicionamiento internacional.