Mendoza capacita a docentes y otros profesionales en Minería: ¿qué temas incluye el nuevo curso?.

La Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Energía lanzan la tercera edición de “Nuestro suelo, maravillas minerales de Mendoza” . Tras agotar cupos en sus convocatorias previas, este trayecto formativo clave para los docentes y otros profesionales de la provincia de Mendoza aborda el desarrollo, la geología y la actualidad de la minería , otorgando puntaje oficial.

Se trata de la tercera edición de esta capacitación clave, un programa de formación continua que arrancó originalmente en el 2024 . El cursado efectivo comenzará el viernes 24 de julio, se dictará bajo modalidad 100% online y tendrá una duración de tres meses y medio .

Al tratarse de una convocatoria con vacantes limitadas , las autoridades sugieren realizar el registro online de manera anticipada.

Minería en las aulas: la capacitación arranca el 24 de julio y será 100% online.

Minería en las escuelas: ¿qué contenidos se destacan en esta edición?

A diferencia de las experiencias anteriores, esta nueva cohorte presenta dos grandes particularidades. La primera es que amplía su alcance: ya no está destinada exclusivamente a docentes de todos los niveles educativos, sino que se abre a profesionales de distintas disciplinas y al público en general interesado en la temática. La segunda es la renovación de su grilla curricular, que incorpora tres nuevos ejes temáticos orientados a los desafíos actuales del sector:

Controles ambientales y Policía Ambiental Minera: análisis exhaustivo de los mecanismos técnicos y legales de fiscalización en Mendoza.

Desarrollo sostenible aplicado a la minería: criterios de sustentabilidad necesarios para mitigar el impacto ambiental y potenciar la transición energética global.

Empleabilidad e inserción laboral: oportunidades de trabajo y desarrollo territorial vinculadas directamente a la cadena de valor minera.

Estos nuevos módulos se sumarán a los contenidos tradicionales del programa, enfocados en Geología, Recursos minerales, Mineralogía, Economía minera, Marco legal y las distintas etapas de la Actividad productiva.

“Esta iniciativa tiene por objeto llevar más conocimientos a los docentes y profesionales para elevar los criterios de sustentabilidad cuando hablamos de minería sostenible. Necesitamos conocer nuestro suelo, conocer nuestros minerales y especialmente los minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética”, explicó Jerónimo Shantal, director de Minería, quien además destacó que el cuerpo docente es interdisciplinario y cuenta con geólogos, ingenieros, sociólogos y abogados.

Por su parte, Mariela Ramos, directora de Educación Superior, subrayó el valor del reconocimiento oficial para el sistema educativo: “Invitamos a sumarse a todos los docentes de Mendoza. El curso continúa otorgando puntaje docente, como ocurrió en las ediciones anteriores, y también está abierto a profesionales interesados en conocer una actividad que tendrá un papel cada vez más relevante”.

docentes capacitacion minera Además de docentes podrán capacitarse otros profesionales y público en general.

Capacitación en Minería: guía con todo lo que hay que tener en cuenta

Para los que están interesados en sumarse a esta nueva edición, estos son los datos clave que hay que saber antes de inscribirse:

Fecha de inicio: el trayecto formativo comenzará el próximo viernes 24 de julio y se extenderá por tres meses y medio.

Modalidad de cursado: será de forma online , combinando clases sincrónicas a cargo de especialistas los días viernes y actividades asincrónicas a través de un campus virtual.

Destinatarios: está abierto a docentes de todos los niveles educativos (mantiene el puntaje oficial modificador de legajo otorgado por la DGE), así como a profesionales de diversas áreas y público en general.

Nuevos contenidos: suma módulos específicos sobre desarrollo sostenible, empleabilidad, inserción laboral y el rol de la Policía Ambiental Minera.

Inscripción: el proceso de registro se habilitará de forma digital a través de los canales institucionales de la provincia. Debido al antecedente de cupos completos en horas, se recomienda completar el formulario de manera anticipada.

De esta manera, Mendoza busca consolidar un espacio de formación integral que derribe mitos y acerque los debates productivos estratégicos a la ciudadanía. Con el respaldo de un equipo interdisciplinario y la incorporación de módulos sobre control ambiental y empleo, la iniciativa promete dotar a los asistentes de herramientas objetivas sobre un sector que está llamado a tener un rol cada vez más relevante en el desarrollo económico y la transición energética de la región.