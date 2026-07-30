30 de julio de 2026
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Educación Secundaria

Educación Secundaria en Argentina: casi el 75% logra graduarse, pero sigue lejos de Perú y Chile

Aunque la graduación en la Educación Secundaria creció casi 13 puntos porcentuales en la última década, el país se ubica en el quinto lugar de América Latina.

Educación Secundaria en Argentina: casi el 75% logra graduarse, pero sigue lejos de Perú y Chile.

Educación Secundaria en Argentina: casi el 75% logra graduarse, pero sigue lejos de Perú y Chile.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

De acuerdo con el último informe de la organización Argentinos por la Educación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el 74,6% de los alumnos de Argentina, de entre 19 y 24 años, completó la Educación Secundaria, quedando lejos de Perú y Chile.

El documento, elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO), Martín Nistal y Lucía Vallejo, analiza los datos de las encuestas de hogares recopiladas entre 2014 y 2024 en nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Educación Secundaria: en Argentina, casi el 75% de los alumnos logra graduarse.

Educación Secundaria: en Argentina, casi el 75% de los alumnos logra graduarse.

Educación Secundaria: cifras clave en Argentina

Con un 74,6% de graduados, Argentina se ubica en un peldaño intermedio del mapa educativo regional. El país queda distante de los líderes del ranking, Perú (92,0%) y Chile (91,5%), y por debajo de Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%). En contraposición, supera a Brasil (74,2%), Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%).

Aunque las nueve naciones relevadas incrementaron su porcentaje de egresados entre 2014 y 2024, el avance argentino (+12,7 puntos) mostró un ritmo más moderado en relación con los avances de Ecuador (+16,6 pp), Uruguay (+15,1 pp), México (+14,2 pp) y Brasil (+13,9 pp).

Ranking regional de terminalidad secundaria

  • 1º Perú: 92,0% (+10,0 pp en la década)

  • 2º Chile: 91,5% (+9,7 pp)

  • 3º Ecuador: 79,7% (+16,6 pp)

  • 4º Colombia: 78,3% (+9,3 pp)

  • 5º Argentina: 74,6% (+12,7 pp)

  • 6º Brasil: 74,2% (+13,9 pp)

  • 7º Paraguay: 71,8% (+12,5 pp)

  • 8º México: 65,4% (+14,2 pp)

  • 9º Uruguay: 52,2% (+15,1 pp)

De acuerdo con el informe, Argentina quedó muy lejos de los paíse líderes: Perú y Chile.

De acuerdo con el informe, Argentina quedó muy lejos de los paíse líderes: Perú y Chile.

El peso de la desigualdad socioeconómica

El trabajo advierte que las posibilidades de finalizar el ciclo obligatorio siguen asociadas de forma directa al nivel socioeconómico de cada hogar.

En Argentina, solo 6 de cada 10 jóvenes (59,6%) del quintil de menores ingresos alcanzan el título, frente a 9 de cada 10 (92,0%) en el quintil más alto, lo que determina una brecha de 32,4 puntos porcentuales.

A pesar de esta severa disparidad, la inequidad social experimentó una contracción respecto de 2014, cuando la distancia entre los extremos de la distribución de ingresos llegaba a los 44,8 puntos (86,4% en el sector rico versus 41,6% en el más vulnerable).

El avance relativo fue superior en los sectores de menores recursos, aunque el país sigue lejos de la equidad observada en Chile (brecha de 10,7 pp) o Perú (15,1 pp).

“El informe muestra que la terminalidad secundaria en América Latina está fuertemente condicionada por la capacidad de los sistemas educativos para sostener las trayectorias de los estudiantes. Argentina mejoró, pero esa mejora convive con una desigualdad de origen familiar que sigue teniendo un peso decisivo”, analizó Sandra Ziegler, coautora del estudio e investigadora de FLACSO.

La DGE oficializó un aumento en las cuotas de colegios privados de Mendoza.

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Brecha de género y titulación tardía

En la perspectiva de género, las mujeres argentinas superan en 8,1 puntos porcentuales a los varones en la tasa de finalización (78,8% frente al 70,7%). Esta diferencia ubica a la Argentina con una de las brechas de género más marcadas de la región, únicamente por detrás de Uruguay (10,1 pp) y Brasil (9,5 pp).

Las mujeres superan a los varones a la hora de graduarse.

Las mujeres superan a los varones a la hora de graduarse.

Asimismo, el relevamiento deja al descubierto el fenómeno de la graduación tardía: en Argentina, la proporción máxima de graduados no se alcanza a la edad teórica de egreso (17-18 años), sino recién a los 25 años, momento en el que la terminalidad llega al 81%. Esto refleja que gran parte de los alumnos completa sus estudios mediante trayectorias discontinuas, exámenes de materias adeudadas o a través de ofertas de educación para adultos en etapas posteriores a la cursada regular.

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