19 de junio de 2026
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Salario

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos del mercado laboral argentino

El salario pretendido promedio en Argentina subió en junio de 2026. Un informe compara las expectativas de ingresos en los distintos rubros del mercado laboral.

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos del mercado laboral argentino

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos del mercado laboral argentino

Por Sitio Andino Economía

Quienes buscan empleo o analizan cambiar de trabajo continúan ajustando sus expectativas salariales en un escenario económico marcado por una evolución de los precios que no termina de cesar. En este marco, un relevamiento privado mostró cuáles son los salarios que pretenden cobrar los trabajadores argentinos según el sector de actividad.

El salario bruto promedio pretendido en el país se ubica actualmente en torno a los $1.780.000 mensuales, una cifra que continúa creciendo, aunque a un ritmo inferior al de los meses anteriores.

A nivel regional, además, Argentina encabeza el ranking de remuneraciones pretendidas, con un promedio equivalente a US$1.292 al tipo de cambio oficial.

salario trabajadores sueldo
El salario promedio es de 1.800.000.

El salario promedio es de 1.800.000.

El relevamiento también muestra que las mayores expectativas salariales continúan concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas con la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.

Los sectores con los salarios pretendidos más altos

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, las cifras difundidas por el sitio Bumeran funcionan como una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

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El salario pretendido varía según el puesto.

El salario pretendido varía según el puesto.

El ranking de salarios pretendidos por sector durante junio de 2026 es el siguiente:

  • Gerencia y Dirección General: $2.802.540
  • Minería, Petróleo y Gas: $2.556.637
  • Ingenierías: $1.999.000
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.895.432
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.876.106
  • Naviero, Marítimo y Portuario: $1.841.339
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.776.137
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.744.349
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.731.459
  • Marketing y Publicidad: $1.508.023
  • Producción y Manufactura: $1.502.409
  • Seguros: $1.449.564
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.436.700
  • Departamento Técnico: $1.394.338
  • Diseño: $1.389.780
  • Sociología / Trabajo Social: $1.378.218
  • Abastecimiento y Logística: $1.353.148
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.321.005
  • Legales: $1.283.772
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.252
  • Enfermería: $1.197.117
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.189.845
  • Gastronomía y Turismo: $1.167.536
  • Oficios y Otros: $1.139.589
  • Secretarias y Recepción: $1.111.953
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.033.879

Cuáles son los rubros con mayores y menores expectativas salariales

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destacan Gerencia y Dirección General, que supera los $2,8 millones mensuales, y Minería, Petróleo y Gas, que se mantiene por encima de los $2,5 millones impulsado por la actividad energética.

salario pretendido
Los salarios pretendidos más bajos son callcenter o gastronomía.

Los salarios pretendidos más bajos son callcenter o gastronomía.

En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Secretarias y Recepción y Oficios y Otros, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.

Los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad siguen ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidenciaron mejoras respecto de los meses anteriores.

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