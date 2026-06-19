Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos del mercado laboral argentino

Quienes buscan empleo o analizan cambiar de trabajo continúan ajustando sus expectativas salariales en un escenario económico marcado por una evolución de los precios que no termina de cesar . En este marco, un relevamiento privado mostró cuáles son los salarios que pretenden cobrar los trabajadores argentinos según el sector de actividad.

El salario bruto promedio pretendido en el país se ubica actualmente en torno a los $1.780.000 mensuales, una cifra que continúa creciendo, aunque a un ritmo inferior al de los meses anteriores.

A nivel regional , además, Argentina encabeza el ranking de remuneraciones pretendidas, con un promedio equivalente a US$1.292 al tipo de cambio oficial.

El relevamiento también muestra que las mayores expectativas salariales continúan concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas con la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.

Los sectores con los salarios pretendidos más altos

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, las cifras difundidas por el sitio Bumeran funcionan como una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

educacion empleo (2) El salario pretendido varía según el puesto.

El ranking de salarios pretendidos por sector durante junio de 2026 es el siguiente:

Gerencia y Dirección General: $2.802.540

Minería, Petróleo y Gas: $2.556.637

Ingenierías: $1.999.000

Ingeniería Civil y Construcción: $1.895.432

Recursos Humanos y Capacitación: $1.876.106

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.841.339

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.776.137

Aduana y Comercio Exterior: $1.744.349

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.731.459

Marketing y Publicidad: $1.508.023

Producción y Manufactura: $1.502.409

Seguros: $1.449.564

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.436.700

Departamento Técnico: $1.394.338

Diseño: $1.389.780

Sociología / Trabajo Social: $1.378.218

Abastecimiento y Logística: $1.353.148

Comercial, Ventas y Negocios: $1.321.005

Legales: $1.283.772

Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.252

Enfermería: $1.197.117

Educación, Docencia e Investigación: $1.189.845

Gastronomía y Turismo: $1.167.536

Oficios y Otros: $1.139.589

Secretarias y Recepción: $1.111.953

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.033.879

Cuáles son los rubros con mayores y menores expectativas salariales

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destacan Gerencia y Dirección General, que supera los $2,8 millones mensuales, y Minería, Petróleo y Gas, que se mantiene por encima de los $2,5 millones impulsado por la actividad energética.

salario pretendido Los salarios pretendidos más bajos son callcenter o gastronomía.

En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Secretarias y Recepción y Oficios y Otros, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.

Los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad siguen ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidenciaron mejoras respecto de los meses anteriores.