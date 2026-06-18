PSJ Cobre Mendocino abrió sus controles a la comunidad y realizó la primera inspección ambiental participativa

La Unidad de Gestión Ambiental realizó la primera inspección junto a la comunidad en PSJ Cobre Mendocino

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de PSJ Cobre Mendocino realizó su primera inspección conjunta en el área donde se desarrollará el proyecto minero ubicado en Uspallata. La actividad marcó un nuevo paso en el esquema de control ambiental previsto para la iniciativa y contó con la participación de organismos técnicos, autoridades provinciales y representantes de la comunidad.

La recorrida tuvo como objetivo verificar en territorio distintos aspectos vinculados al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto , aprobada por la Legislatura mendocina a fines de 2025. Además, permitió que vecinos y actores sociales pudieran observar de primera mano el estado de avance de las tareas y formular consultas a los equipos técnicos.

Integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA-PSJ) integrado por organismos técnico/sectoriales, autoridades provinciales y ciudadanos. recorrieron las áreas donde se desarrollan actualmente las actividades de la campaña infills llevadas adelante por la empresa.

De la recorrida participaron el director de Minería, Jerónimo Shantal; el presidente ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio; los coordinadores de la UGA, Juan Pablo Conil y Nicolas Alba; representantes de organismos sectoriales, autoridades provinciales y miembros adherentes de la Unidad de Gestión Ambiental previamente inscriptos a través del sistema Ticket.

La visita permitió recorrer las áreas donde actualmente se desarrollan las actividades autorizadas del proyecto y conocer de primera mano las tareas que se ejecutan actualmente, así como los controles ambientales que acompañan su desarrollo.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El recorrido comenzó en la loguera del proyecto, donde los participantes recibieron una charla introductoria sobre seguridad e higiene y luego una explicación sobre aspectos técnicos y operativos tanto de las actividades de perforación llevadas a cabo como del proyecto en general. Posteriormente, visitaron distintos sectores operativos del proyecto, incluyendo las locaciones donde se realizan perforaciones y otras tareas técnicas vinculadas a los estudios necesarios para avanzar en esta etapa.

“Pudimos revisar las locaciones donde se encuentran trabajando empresas mendocinas con empleados mendocinos. Estas instancias permiten que la comunidad forme parte de los controles y que la sociedad pueda ver de primera mano qué es lo que se está haciendo y realizar el seguimiento de cada etapa del proyecto”, señaló Shantal.

“Invitamos nuevos integrantes de la comunidad a sumarse a la UGA, esto les permite ser parte de los controles y de las observaciones de cada una de las instancias y etapas que transita un proyecto minero”, agregó el director de Minería.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. La visita permitió recorrer las áreas donde actualmente se desarrollan las actividades autorizadas del proyecto y conocer de primera mano las tareas que se ejecutan actualmente. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante la visita, los asistentes pudieron observar el trabajo que realizan empresas y trabajadores locales vinculados a las actividades autorizadas del proyecto. Las tareas se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por la normativa vigente y en cumplimiento de los procesos de evaluación ambiental correspondientes.

Por su parte, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, valoró la instancia de intercambio generada durante la recorrida: “Recibimos preguntas muy interesantes que pudimos responder y aclarar durante la visita. Para nosotros es fundamental contar con esta participación porque, si bien estamos atravesando una etapa de desarrollo muy técnica, con un fuerte trabajo de ingeniería, también consideramos esencial escuchar a la comunidad".

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. La UGA-PSJ está integrada por representantes de todos los organismos que integraron la evaluación de impacto ambiental del Proyecto PSJ Cobre Mendocino. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un control ambiental con participación ciudadana

La UGA fue creada como un organismo de seguimiento y fiscalización ambiental integrado por representantes de distintas áreas del Estado, universidades, organismos científicos y ciudadanos interesados en participar de los controles. Su funcionamiento está previsto en la propia DIA de PSJ Cobre Mendocino y fue ratificado posteriormente por ley provincial.

Entre sus funciones se encuentran la revisión de documentación ambiental, el monitoreo permanente del proyecto y la realización de inspecciones conjuntas en terreno para verificar el cumplimiento de las exigencias ambientales y los planes de manejo aprobados.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. La actividad formó parte de las acciones de control y participación impulsadas por la Provincia para fortalecer la transparencia en el desarrollo de los proyectos mineros. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Uno de los aspectos distintivos del esquema es la posibilidad de incorporar a ciudadanos y organizaciones sociales a las actividades de control, con el objetivo de fortalecer la transparencia y generar instancias de seguimiento abiertas a la comunidad.

Entre los participantes estuvo Lorena, enfermera y paramédica, quien se inscribió a través del sistema Ticket para formar parte de la visita. “Lo que me trajo acá es aprender. Como profesional de la salud, mi inquietud es conocer de qué forma trabajan y verificar que la salud esté siempre primero, tanto para los trabajadores como para la comunidad”, expresó.

También participó Daniel Jorge Fernández, contador público nacional y vecino de Uspallata que destacó que “el propósito de mi visita es reunir información. Tengo contacto permanente con vecinos y clientes que se interesan por el proyecto y quería llevarme elementos para poder transmitir lo que vi. No hay nada mejor que informarse”.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La actividad formó parte de las acciones de control y participación impulsadas por la Provincia para fortalecer la transparencia en el desarrollo de los proyectos mineros, promoviendo el acceso a la información y el conocimiento directo de las actividades que se realizan en territorio.

La primera mina de cobre en etapa de desarrollo

PSJ Cobre Mendocino es actualmente el proyecto metalífero más avanzado de Mendoza y busca convertirse en la primera mina de cobre en producción de la provincia bajo el nuevo esquema regulatorio. La iniciativa, emplazada en la zona de Uspallata, obtuvo recientemente la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión proyectada cercana a los 891 millones de dólares.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. La Unidad de Gestión Ambiental fue creada como un órgano técnico que coadyuva en el control y seguimiento de la Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental Minera. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Desde el Gobierno provincial destacan que la puesta en marcha de la UGA y la realización de inspecciones con participación comunitaria forman parte de una estrategia orientada a reforzar los controles ambientales y la transparencia en el desarrollo de los proyectos mineros.

La inspección realizada esta semana fue la primera de una serie de recorridas periódicas que la Unidad de Gestión Ambiental tiene previsto llevar adelante durante las distintas etapas del proyecto