Tierras raras: crece el interés por un recurso estratégico y avanza el debate para impulsar su exploración en Argentina

Especialistas expusieron en la Cámara de Diputados sobre el potencial que tiene Argentina para desarrollar estos minerales estratégicos.

Las tierras raras volvieron a ocupar un lugar central en el debate minero argentino. Durante una reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, especialistas coincidieron en que el país cuenta con un importante potencial geológico para desarrollar estos minerales estratégicos y respaldaron un proyecto de ley que propone modificar el Código de Minería para impulsar su exploración.

Aunque su nombre pueda llevar a confusión, las tierras raras no son tierras ni necesariamente escasas . Se trata de un grupo de 17 elementos químicos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio), junto al escandio y el itrio. Aunque se conocen desde hace tiempo, durante décadas no fueron de gran importancia.

Sin embargo, en los últimos 60 años se han vuelto cada vez más relevantes, ya que son indispensables para muchos componentes presentes en todo tipo de tecnologías. De hecho, desde 2011 forman parte de la lista de materias primas críticas de la Comisión Europea.

Estos minerales son fundamentales para la fabricación de imanes de alta potencia , utilizados en motores de vehículos eléctricos, aerogeneradores, equipos electrónicos, sistemas de defensa, fibra óptica y otras aplicaciones industriales de alto valor agregado. Su demanda mundial crece de la mano del avance de las energías renovables y la electrificación del transporte.

Durante el encuentro en Diputados, los expertos remarcaron que Argentina tiene condiciones geológicas para incorporarse a la cadena global de suministro de estos minerales, aunque advirtieron que todavía queda un largo camino en materia de exploración.

El proyecto para modificar el Código de Minería

Uno de los ejes del debate fue la iniciativa que propone incorporar las tierras raras como minerales de primera categoría dentro del Código de Minería.

Según los especialistas, esta modificación permitiría brindar un marco jurídico más claro para promover inversiones en exploración y explotación de estos recursos. Además, el proyecto plantea incorporar los desarrollos vinculados a tierras raras al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El potencial argentino

De acuerdo con un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Argentina posee un potencial estimado de 190.395 toneladas de elementos de tierras raras.

El organismo identificó yacimientos en Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero y Córdoba, además de indicios de mineralización en áreas de Valle Fértil, San Juan, que aún requieren mayores estudios.

Durante la reunión legislativa, los especialistas señalaron que avanzar en la exploración permitirá conocer con mayor precisión el verdadero potencial del país y generar información clave para atraer inversiones en un mercado considerado estratégico a nivel mundial.

Un mineral clave para la transición energética

El interés por las tierras raras responde al crecimiento de industrias vinculadas a la descarbonización y las nuevas tecnologías. Su utilización en vehículos eléctricos, energías renovables y dispositivos electrónicos las convirtió en un recurso considerado crítico por las principales economías del mundo.

En ese contexto, el debate abierto en el Congreso busca dotar al país de un marco legal que facilite la exploración de estos minerales y permita aprovechar un recurso que podría ganar cada vez más relevancia en los próximos años.