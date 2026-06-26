¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Ante el pronóstico de frío extremo y probable nieve en el llano para la próxima semana, crecen las dudas en la provincia de Mendoza sobre un posible cambio en el calendario escolar. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas aclaró la situación y confirmó si se adelantan las vacaciones de invierno o si se mantiene el cronograma oficial.

Si bien algunos meteorólogos han recomendado anticipar el receso escolar, por la magnitud del frío que se registrará en Mendoza la próxima semana, con mínimas bajo cero, poca amplitud térmica y posible nevada en el llano , las autoridades de la cartera conducida por Tadeo García Zalazar fueron tajantes y refirieron que "por el momento, no ha llegado ninguna recomendación de ningún especialista".

"En la DGE hay un protocolo establecido. Cualquier decisión de este tipo se analiza de forma conjunta según lo que indique Defensa Civil y el seguimiento minuto a minuto de las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos", refirieron al ser consultados por Sitio Andino.

Esto significa que el receso invernal en la provincia comenzará, tal como estaba estipulado, el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 de julio, regresando a las aulas el lunes 20.

Por ahora, toca abrigarse mucho para encarar la que podría ser considerada una de las semanas más fría del año.