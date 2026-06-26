26 de junio de 2026
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Vacaciones de invierno

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE

El frío extremo y la posibilidad de nieve en Mendoza intensifican los rumores sobre un adelanto de las vacaciones de invierno. La palabra oficial.

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

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Foto: Daniel Cano
 Por Natalia Mantineo

Ante el pronóstico de frío extremo y probable nieve en el llano para la próxima semana, crecen las dudas en la provincia de Mendoza sobre un posible cambio en el calendario escolar. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas aclaró la situación y confirmó si se adelantan las vacaciones de invierno o si se mantiene el cronograma oficial.

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"En la DGE hay un protocolo establecido. Cualquier decisión de este tipo se analiza de forma conjunta según lo que indique Defensa Civil y el seguimiento minuto a minuto de las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos", refirieron al ser consultados por Sitio Andino.

Esto significa que el receso invernal en la provincia comenzará, tal como estaba estipulado, el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 de julio, regresando a las aulas el lunes 20.

Por ahora, toca abrigarse mucho para encarar la que podría ser considerada una de las semanas más fría del año.

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