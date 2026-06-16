Exploración de litio en el sur de Mendoza: funcionarios dieron detalles del proyecto "Don Luis y Otro"

El proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro” , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe , dio otro paso clave en la Legislatura de Mendoza . La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue debatida en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y encamina su llegada al recinto para obtener sanción final.

Este martes, funcionarios del Gobierno asistieron a la Casa de las Leyes para dar detalles técnicos de la iniciativa. Jerónimo Shantal , director de Minería, y Leonardo Fernández , director de Gestión y Fiscalización Ambiental, se reunieron con legisladores de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Ambiente y Recursos Hídricos; y Economía, Energía, Minería e Industrias.

La DIA remitida por el Poder Ejecutivo a la Legislatura fue realizada luego de un proceso de evaluación con dictámenes sectoriales e instancias de participación ciudadana. Según consta en el expediente, el proyecto cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos . La normativa provincial indica que debe ser ratificada por los senadores y diputados para que sea habilitada la etapa exploratoria .

Plenario de comisiones, Diputados, DIA Don Luis y Otro, litio, Shantal (2) Plenario de comisiones en Diputados. Foto: Dani Cano.

Proyecto de exploración de litio en el sur

Este proyecto -que abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas en San Rafael y Malargüe- corresponde a una fase de exploración, es decir que apunta a determinar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales. Esta DIA ya tiene media sanción del Senado.

"En el proceso intervinieron más de nueve organismos públicos que emitieron dictámenes, lo que derivó en un informe técnico final y en un dictamen que aconsejó la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aprobando esta etapa para que se explore litio en el sur de Mendoza. Tiene varios artículos con obligaciones que la empresa debe ir cumpliendo", explicó a Sitio Andino el director de Minería.

Se trata de una empresa australiana (Ampere Lithium) que se asoció con una empresa local, El Jarillar, donde están las Salinas del Diamante, una producción de cloruro de sodio que se explota desde hace casi 100 años. Ambas compañías se asociaron con el objetivo de explorar litio, indicó el funcionario.

SALINAS DON LUIS Salinas Don Luis.

Qué dice la Declaración de Impacto Ambiental de "Don Luis y Otro"

La iniciativa atravesó un proceso de evaluación técnica y ambiental de casi dos años. Además, se realizaron dos audiencias públicas para la participación ciudadana y una visita al sitio. "La DIA tiene exigencias vinculadas al cumplimiento de distintas etapas que deberá completar la compañía, con aprobaciones de la Autoridad Ambiental Minera y requisitos solicitados por los nueve organismos públicos que fueron incorporados. Entre ellos, se encuentran monitoreos participativos y puntos de control que también estarán referenciados por la Autoridad Ambiental Minera, además de otras condiciones que deberán cumplirse a medida que avance el proyecto, en caso de que la Legislatura lo apruebe", señaló Jerónimo Shantal.

Para elaborar los informes técnicos que conforman la DIA participaron distintos organismos públicos, instituciones académicas y entidades especializadas. Entre ellos se encuentran la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, el Departamento General de Irrigación, la Dirección Provincial de Vialidad, municipios del sur mendocino y áreas vinculadas a biodiversidad y patrimonio cultural.

El expediente también reúne dictámenes y observaciones emitidos por las municipalidades de San Rafael y Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros organismos.

Exigencias ambientales

"La Declaración de Impacto Ambiental no es controlada únicamente por el Gobierno a través de la Autoridad Ambiental Minera, también intervienen distintos organismos sectoriales que participan en las tareas de fiscalización y forman parte del sistema de control cruzado que se aplica a este tipo de proyectos", afirmó Leonardo Fernández, quien explicó que la empresa deberá cumplir con diversas exigencias, entre ellas:

Actualización de la línea de base ambiental .

. Implementación de programas de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna .

. Presentación de planes de contingencia .

. Obtención de permisos sectoriales .

. Constitución de seguros ambientales .

. Implementación de medidas para la gestión de residuos .

. Protección de la biodiversidad .

. Cuidado de los recursos hídricos .

. Elaboración de una línea de base social indígena .

. Presentación periódica de informes.

proyecto don luis san rafael y malargüe El proyecto está ubicado en el sur de la provincia de Mendoza.

"Todos los proyectos mineros deben presentar una actualización o renovación del estudio de impacto ambiental cada dos años. Esa actualización también puede exigirse cuando se producen modificaciones, ampliaciones o hechos nuevos vinculados al desarrollo del proyecto", agregó el director de Gestión y Fiscalización Ambiental.

La función comercial e industrial del litio

El litio es un recurso considerado clave para la transición energética global debido a su utilización en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

"El litio tiene muchísimos beneficios, principalmente en la industria de la electromovilidad y de almacenamiento de la energía, también en la medicina vinculada a la psiquiatría. Pero ya se están viendo índices que marcan una escasez de este recurso por cómo viene la producción. Hay una falta que ni siquiera la vamos a poder reemplazar con el reciclado y, por eso, necesitamos avanzar en la exploración", sostuvo Shantal.