Impulsada por el litio, la minería espera aumentar más del 50% sus exportaciones en 2026

El litio, junto a oro y plata, es el principal destino de las inversiones en minería en Argentina

La minería argentina se encamina a un nuevo año récord. Tras cerrar el 2025 con exportaciones de más de 6.000 millones de dólares, el sector proyecta superar los 9.100 millones dólares en 2026 , impulsado principalmente por el fuerte crecimiento del litio y el sostenimiento de los altos precios internacionales de los metales preciosos.

Según el último Resumen Productivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones mineras alcanzaron los 6.075 millones de dólares durante 2025 , lo que representó un incremento del 31% respecto de 2024 y consolidó el quinto año consecutivo de crecimiento para la actividad.

El informe destacó que la minería continúa fortaleciendo su papel como uno de los principales motores de generación de divisas del país. En ese sentido, remarcó el sólido desempeño de la balanza comercial sectorial.

Mientras las exportaciones superaron los 6.000 millones de dólares , las importaciones vinculadas a la actividad apenas alcanzaron los 202 millones de dólares durante el mismo período, reflejando un fuerte saldo comercial positivo. Las perspectivas para este año son todavía más alentadoras. CAEM estima que las ventas al exterior crecerán más de 50% interanual , hasta alcanzar los $9.115 millones de dólares .

Minería litio atraso lationamerica Un informe identifica al litio como el principal impulsor del crecimiento estructural de la minería argentina.

De concretarse esta proyección, la minería pasará a explicar más del 10% de las exportaciones totales de Argentina, consolidándose junto al agro y la energía como uno de los sectores clave para el ingreso de divisas.

Inversión extranjera en máximos históricos

El dinamismo de la actividad también quedó reflejado en la evolución de la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con el reporte, el stock de inversión minera alcanzó un récord histórico de 17.645 millones de dólares al cierre de 2025, tras registrar un crecimiento del 27% respecto del año anterior y del 88% frente a 2023.

Asimismo, al comparar el último trimestre de 2025 con igual período de 2017, la expansión asciende al 202%, evidenciando el creciente interés de los inversores por el sector.

Litio, el gran motor de crecimiento

El informe identifica al litio como el principal impulsor del crecimiento estructural de la minería argentina. Durante 2025, la producción de este mineral aumentó un 56%, mientras que para 2026 se espera una combinación de mayores volúmenes de producción y una recuperación de los precios internacionales.

Como resultado, las exportaciones de litio podrían crecer un 181% interanual y generar ingresos por 2.559 millones de dólares, consolidando a Argentina como uno de los actores más relevantes dentro del mercado global del mineral clave para la transición energética.

Minería litio.jpg Como resultado, las exportaciones de litio podrían crecer un 181% interanual y generar ingresos por 2.559 millones de dólares.

Oro y plata sostienen el ingreso de divisas

La situación es diferente para el oro y la plata. Según CAEM, ambos metales enfrentan una disminución en los niveles de producción debido al agotamiento natural de algunos yacimientos maduros.

Sin embargo, la fuerte suba de los precios internacionales compensa la caída en los volúmenes extraídos y permite mantener una evolución positiva de las exportaciones.

Para este año, se proyecta que las ventas externas de oro alcancen los 5.129 millones de dólares, mientras que las de plata llegarían a 1.172 millones de dólares.

Las advertencias detrás de las proyecciones

Pese al escenario favorable, desde CAEM señalaron que las estimaciones deben analizarse con cautela debido a la elevada volatilidad del contexto internacional.

La entidad advirtió que buena parte de las proyecciones está respaldada por los actuales niveles de precios internacionales, impulsados por diversos factores geopolíticos y económicos que podrían modificarse en el corto plazo.

En ese marco, los especialistas remarcaron que una parte significativa del salto exportador previsto para este año responde al denominado "efecto precio" sobre los metales preciosos, por lo que la consolidación de la minería como uno de los pilares exportadores de Argentina dependerá también de la evolución futura de los mercados internacionales.