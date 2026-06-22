Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

La Provincia y la Nación buscan impulsar el desarrollo de la minería . Sin embargo, el crecimiento de la actividad aún no se traslada a un incremento de puestos de empleo en Mendoza. De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería, en la provincia hay 799 personas que trabajan en tareas relacionadas al mundo minero.

Si bien el gobierno provincial busca desarrollar la minería y el Ejecutivo nacional va en sintonía, los procesos exploratorios en los que se encuentran la mayoría de los proyectos de Mendoza suelen requerir varios años hasta determinar si su explotación es factible o no. A su vez, la información proporcionada por la Secretaría de Minería incluye al sector de combustibles. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei , la actividad se vio golpeada en el territorio mendocino debido a la decisión de YPF de concentrar los esfuerzos en Neuquén , con el petróleo no convencional de Vaca Muerta .

Según datos actualizados hasta febrero de este año, mientras en Mendoza hay casi 800 personas trabajando en la minería , en San Juan la cifra llega a 5.484. El dato más alarmante es que, a pesar de que en tierras mendocinas buscan un crecimiento minero, de 2025 a 2026 se perdieron 82 puestos de trabajo.

Cuáles son los sectores con mayor cantidad de puestos de trabajo en Mendoza

De acuerdo a los datos del gobierno nacional, el sector que tiene mayor número de trabajadores en Mendoza es el de "Servicios y actividades relacionadas", mientras que en segundo lugar se ubica "No metalíferos", y luego "Minerales no clasificados". En cambio, la actividad que tiene la menor cantidad de puestos de empleo es la relacionada al "Litio", y lo mismo sucede con los "Metalíferos".

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Mujeres y minería

De los 799 puestos de empleo en minería en la provincia de Mendoza, solo 80 están ocupados por mujeres. Esta cifra representa un crecimiento del 7,5%, de 2025 a 2026, según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación. En lo que respecta a los varones, en el mismo período la cantidad bajó 10,91%.

Mientras que en la provincia de San Juan, las mujeres ocupan el 15,73% de los puestos de trabajo disponibles en minería, en Mendoza el porcentaje solo llega al 10%, pero parece mostrar un crecimiento.