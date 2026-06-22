22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Minería

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

La Secretaría de Minería de la Nación difundió los datos correspondientes hasta febrero de 2026. Qué cambios se vieron en el mundo laboral minero de la provincia.

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

 Por Sofía Pons

La Provincia y la Nación buscan impulsar el desarrollo de la minería. Sin embargo, el crecimiento de la actividad aún no se traslada a un incremento de puestos de empleo en Mendoza. De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería, en la provincia hay 799 personas que trabajan en tareas relacionadas al mundo minero.

Si bien el gobierno provincial busca desarrollar la minería y el Ejecutivo nacional va en sintonía, los procesos exploratorios en los que se encuentran la mayoría de los proyectos de Mendoza suelen requerir varios años hasta determinar si su explotación es factible o no. A su vez, la información proporcionada por la Secretaría de Minería incluye al sector de combustibles. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, la actividad se vio golpeada en el territorio mendocino debido a la decisión de YPF de concentrar los esfuerzos en Neuquén, con el petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Según datos actualizados hasta febrero de este año, mientras en Mendoza hay casi 800 personas trabajando en la minería, en San Juan la cifra llega a 5.484. El dato más alarmante es que, a pesar de que en tierras mendocinas buscan un crecimiento minero, de 2025 a 2026 se perdieron 82 puestos de trabajo.

Embed

Cuáles son los sectores con mayor cantidad de puestos de trabajo en Mendoza

De acuerdo a los datos del gobierno nacional, el sector que tiene mayor número de trabajadores en Mendoza es el de "Servicios y actividades relacionadas", mientras que en segundo lugar se ubica "No metalíferos", y luego "Minerales no clasificados". En cambio, la actividad que tiene la menor cantidad de puestos de empleo es la relacionada al "Litio", y lo mismo sucede con los "Metalíferos".

Embed

Mujeres y minería

De los 799 puestos de empleo en minería en la provincia de Mendoza, solo 80 están ocupados por mujeres. Esta cifra representa un crecimiento del 7,5%, de 2025 a 2026, según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación. En lo que respecta a los varones, en el mismo período la cantidad bajó 10,91%.

Mientras que en la provincia de San Juan, las mujeres ocupan el 15,73% de los puestos de trabajo disponibles en minería, en Mendoza el porcentaje solo llega al 10%, pero parece mostrar un crecimiento.

Embed

Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto pedirías? El salario que hoy buscan cobrar los argentinos

Mendoza reglamentó el uso de tierras fiscales para minería y busca dar mayor seguridad jurídica a las inversiones

La comunidad participó de la primera inspección ambiental en PSJ Cobre Mendocino

Diputados comenzó a debatir el proyecto para explorar litio en San Rafael y Malargüe

Capacitación en Minería para profesionales de Mendoza

Regalías mineras: qué porcentaje queda en Mendoza y cómo se reparte la recaudación

Minería argentina: alarma empresarial por la adjudicación china en Vicuña

El sector minero y energético ya tiene nuevo liderazgo: quiénes estarán al frente del clúster de Cuyo

Lee además
El IERAL advierte que ni la míneria ni Vaca Muerta generan el fenomeno de empleo que supone el Gobeirno

Vaca Muerta, minería y el espejismo del empleo masivo del Gobierno
Desde 2009 formó parte de lo que actualmente es PSJ Cobre Mendocino, donde desempeñó un papel fundamental.

Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad

Menos mendocinos cruzan a Chile y menos chilenos llegan a Mendoza: ¿qué cambió en los tours de compras?

Chile redobla la apuesta por el turismo argentino, pero ¿sigue el furor por los tours de compras?

Murió Chicho Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años. video

Murió "Chicho" Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años