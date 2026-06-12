El clúster minero y energético de Cuyo lanzó su agenda 2026-2027 y su comisión directiva

El Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CPROMEC) presentó a las autoridades que conducirán la entidad y dio a conocer la hoja de ruta que orientará su trabajo durante el período 2026-2027. A fines de abril se realizó el lanzamiento oficial de la organización , que fue presentada en octubre pasado.

La actividad, realizada en el auditorio de IMPSA, reunió a empresas proveedoras, organismos públicos, universidades, entidades de apoyo y representantes del sector productivo vinculados a las cadenas de valor de la minería, la energía, el petróleo y la industria.

Durante el encuentro se expusieron los principales avances alcanzados durante los primeros ocho meses de construcción institucional, entre ellos la obtención de la personería jurídica , la incorporación de empresas proveedoras , la participación de instituciones académicas y tecnológicas, y la elaboración de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la participación de las empresas locales en los proyectos de inversión que se desarrollan en Mendoza y la región.

La apertura estuvo a cargo del director de Minería, Jerónimo Shantal , quien destacó el rol que cumplen los proveedores locales en la nueva etapa de crecimiento que atraviesa la provincia. Además, indicó que Mendoza atraviesa un proceso de consolidación tanto en minería como en energía, impulsado por nuevas inversiones, el desarrollo de los Distritos Mineros y el crecimiento de los proyectos de exploración.

“Actualmente contamos con más de 65 proyectos de exploración aprobados y estimamos que el próximo año podríamos acercarnos a los 150. Ya vemos empresas trabajando en el territorio y proyectos como PSJ Cobre Mendocino avanzando hacia una nueva etapa para la minería provincial”, sostuvo.

Además, destacó que el desarrollo de la actividad representa una oportunidad para que empresas locales que históricamente prestaron servicios en otras provincias y países puedan participar ahora en proyectos radicados en Mendoza.

Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CPROMEC) El clúster fue creado el año pasado y ahora ya cuenta con Comisión Directiva. Prensa Gobierno de Mendoza

Empresas locales para el desarrollo de la minería

Por su parte, el presidente electo de CProMec, el Ingeniero Marcos Calvente, expresó: "Hoy presentamos formalmente en sociedad al Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo, junto a una importante cantidad de empresas de toda la provincia de Mendoza que han decidido sumarse a esta iniciativa. Durante el encuentro compartimos los objetivos estratégicos, el plan de trabajo y la hoja de ruta que desarrollaremos a lo largo de 2026 para fortalecer la participación de las empresas en el crecimiento de estos sectores productivos".

"Esta fue una reunión muy positiva porque nos permitió consolidar una visión común entre los distintos actores que integran el clúster. Pudimos establecer metas concretas, definir los pasos que vamos a dar durante el próximo año y ratificar nuestro compromiso de trabajar de manera articulada para generar más oportunidades para las empresas locales", concluyó el Intendente de Guaymallén.

Más adelante, el vicepresidente primero de CPROMEC y presidente de la Comisión de Minería de ASINMET, Julio Totero, destacó que la entidad nace con el objetivo de acompañar el crecimiento de los sectores productivos estratégicos de la región. “Este clúster es un aporte más a los pilares que hoy sostienen el desarrollo de la minería en Mendoza. Pero además nace con una mirada más amplia, porque no solo abarcará la actividad minera, sino también los sectores de petróleo, gas y energía”, expresó.

Además, indicó: “Hoy tenemos personería jurídica y el clúster se ha constituido como una asociación civil sin fines de lucro, con reglas claras y una organización que le permitirá crecer y consolidarse en el tiempo”, afirmó.

Autoridades y plan de trabajo

La Comisión Directiva de CPROMEC quedó establecida de la siguiente manera:

Presidente: Marcos Calvente,

Marcos Calvente, Vicepresidente primero: Julio Totero,

Julio Totero, Vicepresidente segundo: Daniel Córdoba,

Daniel Córdoba, Secretario: Mario Cuello,

Mario Cuello, Prosecretaria: Nair Tari,

Nair Tari, Tesorero: Tomás Navarro,

Tomás Navarro, Protesorero: Diego Olguín,

Diego Olguín, Vocales titulares: Mariano Guiozzo y Fabián Solís,

Mariano Guiozzo y Fabián Solís, Vocales suplentes: Diego Aranciva y Alejandra Zammitto.

Las autoridades compartieron la hoja de ruta y los objetivos estratégicos para los próximos dos años, orientados a fortalecer el desarrollo de proveedores, generar espacios de vinculación entre empresas, promover la capacitación y la innovación tecnológica, y aumentar la participación de firmas cuyanas en las cadenas de valor de la minería y la energía.

CPROMEC reúne actualmente a empresas proveedoras de bienes y servicios vinculadas a la minería, el petróleo, la energía y la industria, con capacidades que abarcan metalmecánica, ingeniería, transformadores eléctricos, servicios petroleros, logística, recursos humanos, consultoría ambiental y equipamiento industrial.