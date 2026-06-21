Menos mendocinos cruzan a Chile y menos chilenos llegan a Mendoza: ¿qué cambió en los tours de compras?

Durante buena parte de 2024 y 2025, cruzar la Cordillera para hacer compras en Chile era un movimiento habitual, casi natural, para miles de mendocinos . Los tours organizados agotaban lugares, las demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor eran parte del viaje y los centros comerciales chilenos se acostumbraron a recibir un flujo constante de argentinos en busca de mejores precios.

El fenómeno es tal que, incluso, en los últimos días se conoció que Chile proyecta la construcción de dos grandes centros comerciales en Los Andes, una iniciativa que busca potenciar el turismo argentino y aprovechar este movimiento para la economía chilena.

Sin embargo, mientras esos proyectos avanzan, distintos indicadores muestran que el escenario ya no es tan lineal y optimista . Las estadísticas oficiales reflejan una caída en el ingreso de argentinos a Chile, los tours de compras registran una fuerte retracción y quienes siguen cruzando ya no lo hacen de la misma manera.

¿Significa esto que el fenómeno terminó? A priori, más que un final, el fenómeno atraviesa una etapa de transformación.

Los cruces a Chile ya no muestran el movimiento de hace un año

Uno de los indicadores más claros surge de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Entre enero y mayo ingresaron al país 1.003.600 turistas argentinos, un 38,95% menos que durante el mismo período de 2025.

En la misma línea, la Subsecretaría de Turismo de Chile informó que entre enero y abril las llegadas internacionales disminuyeron un 19,5%. El propio organismo atribuyó buena parte de esa caída al mercado argentino, que registró 557 mil visitantes menos que durante el mismo período del año anterior, lo que representa un descenso del 38,4%.

Si bien esos datos corresponden al ingreso total de argentinos a Chile y no exclusivamente al Paso Cristo Redentor, permiten advertir un cambio respecto del intenso movimiento que caracterizó a buena parte del año pasado.

paso a Chile, Cristo Redentor, demoras, largas colas Los tours de compras ya no registran el mismo movimiento que durante el boom de 2024 y 2025. Foto: Gentileza

Desde la Coordinación Argentina de Fronteras, además, señalaron a Sitio Andino que la disminución también se observa en el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile. Según precisaron, el movimiento general de personas, vehículos particulares y ómnibus que cruzan hacia el país vecino cayó cerca de un 60% respecto de la temporada anterior.

Este cambio comenzó a percibirse hacia fines de 2025 y se hizo evidente durante el último Carnaval, cuando el flujo de mendocinos hacia Chile ya estaba muy por debajo del registrado un año antes, detallaron a este medio.

Los tours organizados perdieron protagonismo

El descenso en los cruces también encuentra correlato en otro dato que refleja la magnitud del cambio. Durante una conferencia organizada por Gendarmería Nacional junto a la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITyS), se presentaron cifras que muestran una fuerte caída de los tours de compras.

De acuerdo con los datos difundidos, en abril de este año se registraron apenas 50 viajes organizados, frente a los 337 contabilizados en el mismo mes de 2025. La diferencia representa una caída cercana al 86%.

Algunas de las razones que explican este descenso está la reducción de la brecha de precios entre ambos países, el cambio en el tipo de cambio y el crecimiento del comercio electrónico internacional, que hoy permite acceder a muchos productos sin necesidad de viajar.

peso chileno El peso chileno se encareció para los argentinos.

Por ejemplo, el peso chileno se encareció para los argentinos -si a comienzos de 2025 se necesitaban alrededor de $1.100 para obtener $1.000 chilenos, hoy esa cifra ronda los $1.650-, mientras que también aumentaron los costos de combustible, peajes y alojamiento.

Solo para una pareja, el costo de llegar hasta Chile, pagar combustible, peajes y una noche de hotel puede superar los $300.000 antes incluso de comenzar a comprar.

Viaje en auto, la nueva forma de cruzar la cordillera

Ahora bien, la caída de los tours organizados no necesariamente significa que los viajes de compras hayan desaparecido.

Según explicaron desde la Coordinación Argentina de Fronteras, el fenómeno comenzó a reconfigurarse durante los últimos meses. Muchos de los viajes que antes se realizaban en colectivos hoy se hacen en vehículos particulares, incluso a través de personas que ofrecen traslados informales para pequeños grupos.

gendarmeria tour de compras.webp Salen menos micros, pero aumentan los autos vinculados a los tours de compras. Gentileza

La modalidad tiene una ventaja evidente: reduce considerablemente los tiempos de espera en la frontera. Mientras un ómnibus puede demorar entre dos y tres horas en completar los controles aduaneros y migratorios, un automóvil particular suele atravesarlos en apenas algunos minutos cuando el tránsito es normal.

Los chilenos tampoco vienen a Mendoza

El cambio no solo se observa en los mendocinos que salen del país: los chilenos tampoco vienen a la Argentina.

El flujo de chilenos en Mendoza prácticamente desapareció desde comienzos de 2024, cuando los precios argentinos dejaron de resultar convenientes para los consumidores del país vecino. Hoy los visitantes chilenos siguen llegando durante fechas puntuales, como Vendimia, Semana Santa o fines de semana largos, pero principalmente con fines turísticos y gastronómicos, ya no para abastecerse de mercadería como ocurría años atrás.

¿Alcanzarán los nuevos malls para reactivar el turismo de compra?

En ese contexto, la apuesta chilena por construir nuevos centros comerciales cerca de Mendoza abre un nuevo interrogante. Si el auge de los tours de compras impulsó inversiones de esa magnitud, resta saber si esos proyectos alcanzarán para revitalizar un fenómeno que, al menos por ahora, muestra una dinámica muy distinta a la de hace apenas un año.

Más que un final, los datos parecen describir una transición. El turismo de compras sigue existiendo, pero ya no mueve los mismos volúmenes, cambió la forma de viajar y también la ecuación económica que durante meses convirtió a Chile en el destino favorito de miles de mendocinos.