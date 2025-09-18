Entrevista

El turismo mendocino, en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos

Así lo reveló el titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) en Aconcagua Radio, en un 2025 marcado por la crisis del sector turístico provincial.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

Como cada año, el sector turístico de Mendoza sigue de cerca las Fiestas Patrias de Chile en septiembre. Sin embargo, aunque la llegada de turistas del país trasandino alcanzó el 60%, la cifra continúa siendo poco favorable para el sector, según señaló Adrián González, titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), en diálogo con Aconcagua Radio.

En el programa Hermoso Caos, González explicó que no se dio el esperado “ boom de chilenos” en la provincia: “Consultando con los hoteleros y quienes trabajamos en el rubro, la presencia de chilenos sigue siendo muy poca”.

Aunque aclaró que la ocupación no fue negativa en comparación con meses anteriores, reconoció que fueron pocos los turistas que cruzaron la cordillera para las celebraciones. En este sentido, atribuyó parte de la situación a la informalidad en el alojamiento: “Muchos se van a departamentos. Entonces, quienes llegan optan por hospedajes más informales u opciones que no están bajo nuestro paraguas”.

plaza chile, festejos, chilenos, independencia chile.jpg
El 2025 no fue un buen año para la actividad turística en Mendoza. Según González, el panorama estuvo condicionado por el tipo de cambio y el poder adquisitivo de la gente: “A partir del segundo semestre mejoró un poco en comparación con el primero, pero seguimos remando”.

De todos modos, destacó que Mendoza aún recibe un pequeño grupo de turistas extranjeros que no se ve afectado por el contexto económico nacional, como el brasileño. Para revertir la situación, consideró fundamental implementar políticas que apuesten al turismo interno, poniendo como ejemplo a San Rafael, que renovó su marca turística: “Están posicionando su marca y me parece perfecto, porque en la provincia crecemos todos”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa a Adrián González, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

