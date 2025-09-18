El turismo mendocino en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos Foto: Yemel Fil

En la previa al feriado en Chile, preocupa la escasa llegada de turistas trasandinos En el programa Hermoso Caos, González explicó que no se dio el esperado “ boom de chilenos” en la provincia: “Consultando con los hoteleros y quienes trabajamos en el rubro, la presencia de chilenos sigue siendo muy poca”.

Aunque aclaró que la ocupación no fue negativa en comparación con meses anteriores, reconoció que fueron pocos los turistas que cruzaron la cordillera para las celebraciones. En este sentido, atribuyó parte de la situación a la informalidad en el alojamiento: “Muchos se van a departamentos. Entonces, quienes llegan optan por hospedajes más informales u opciones que no están bajo nuestro paraguas”.

plaza chile, festejos, chilenos, independencia chile.jpg Mendoza tendrá una nutrida agenda por los festejos por el aniversario de la Independencia de Chile. Foto: Yemel Fil El 2025 no fue un buen año para la actividad turística en Mendoza. Según González, el panorama estuvo condicionado por el tipo de cambio y el poder adquisitivo de la gente: “A partir del segundo semestre mejoró un poco en comparación con el primero, pero seguimos remando”.

De todos modos, destacó que Mendoza aún recibe un pequeño grupo de turistas extranjeros que no se ve afectado por el contexto económico nacional, como el brasileño. Para revertir la situación, consideró fundamental implementar políticas que apuesten al turismo interno, poniendo como ejemplo a San Rafael, que renovó su marca turística: "Están posicionando su marca y me parece perfecto, porque en la provincia crecemos todos", concluyó.